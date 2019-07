Découvrez le chansigne, l'art de traduire la musique dans un monde silencieux

Ma Guitare, Django et Nous - Albaricate & Mendori (chansigne) - 09/07/2019 Albaricate est un groupe de musique rennais composé de Clémence Colin (chansigneuse) et Samuel Genin (musicien), tournant ses chansons depuis 2014. Grâce au soutien des Ululeuses et Ululeurs en juin dernier, nous avons offert une de nos chansons, « Ma Guitare, Django et Nous » » à Mendori Productions pour qu’ils la transforment en comédie musicale, se ré-appropriant cette histoire d’amour. Lui qui ne sait pas danser, elle qui sait qu’il ne joue que pour elle : une création racontée des deux points de vue. Nous sommes donc heureux et fiers de vous offrir de court-méClip (ce clip-métrage ?). Un grand merci à Mendori Productions, à Easy Swing pour leur participation en cette après-midi bruxelloise ensoleillée, au bar « Saint Gilles- La Vieille Chéchette » pour leur accueil, Astrid Tetsche Sweeney and Juan Cruz Cizmar, it was a real pleasure to meet you guys, et à toutes les personnes qui nous ont soutenues et nous soutiennent, sur les réseaux, sur Ulule et en concert. Un clip réalisé en partenariat avec Rennes Ville et Métropole et la Sacem. Paroles Chantées : Moi, je ne sais pas danser, alors je joue Incapable de bouger, pas doué du tout. Dès qu’il faut se déhancher, je bloque et je panique. Véritable manche à balai, gêné chronique. Mais toi la danse tu ne peux pas t’en passer, Prête à valser trente fois par mois Un compromis nous avons trouvé Ma Guitare Django et Moi (Car) Mon Swing est ton beau vêtement C’est ma guitare qui te va le mieux Je signe le mouvement de tes cheveux Et d’un regard, tu en redemandes Ma musique te va comme un gant C’est mes accords qui te font tourner Ma rythmique contrôle tes pieds Et encore, toute la nuit durant. Dans ce petit café concert où j’ai fait mon trou Tenu par Monsieur Hubert, le vieux pianiste fou J’ai une bière à vider et trois heures à remplir Dès que ma guitare est accordée, toute la nuit à tenir. C’est là où on s’est rencontré, La foudre frappe parfois On a trouvé comment t’approcher Ma Guitare Django et Moi (Car) Mon Swing est ton beau vêtement C’est ma guitare qui te va le mieux Je signe le mouvement de tes cheveux Et d’un regard, tu en redemandes Ma musique te va comme un gant C’est mes accords qui te font tourner Ma rythmique contrôle tes pieds Et encore, toute la nuit durant. Jusqu'au matin, je te fais danser, te dévore du regard Incapable de me détourner de ton corps, de tes yeux noirs Et quand on arrive au bout, qu'Hubert crie « C’est fini » On pense qu'à rentrer chez nous, pour finir la nuit Bien sûr dans ce bar, on n’est pas que tout les deux, Mais c’est tout comme Tu danses pour moi et, amoureux, Je joue pour ta personne Et la foule, témoin inconsciente de notre amour fou Nous entraîne, joue et chante Ma guitare Django et nous (Car) Mon Swing est ton beau vêtement C’est ma guitare qui te va le mieux Je signe le mouvement de tes cheveux Et d’un regard, tu en redemandes Ma musique te va comme un gant C’est mes accords qui te font tourner Ma rythmique contrôle tes pieds Et encore, toute la nuit durant.