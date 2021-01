Découvrez le célèbre tableau "La jeune fille à la perle" dans ses moindres détails

Une photo de 10 milliards de pixels vous permet de découvrir une des toiles les plus célèbres du monde dans ses moindres détails et c'est très impressionnant !

Cette prouesse technologique a été rendue possible par la société japonaise nommée Hirox comme le relate le média Creapills. Hirox a mis au point un microscope numérique 3D capable de reproduire une photo de 10 milliards de pixels. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez zoomer jusqu’à 10.000 fois dans la photo pour y admirer les différents détails du tableau. Un zoom aussi puissant permet d’observer les différents pigments qui composent la toile mais aussi les fissures laissées par le temps ou encore la poussière… Si à l’œil nu le tableau semble bien conservé, une fois agrandi en très grande résolution, on se rend compte que la peinture est craquelée en de nombreux endroits. Pour rappel, la célèbre peinture de Johannes Vermeer date de 1665!

Emilien Léonard, technicien en charge de la réalisation de cette photo détaillée, explique comment l’équipe technique a travaillé pour arriver à ce résultat. Les détails sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. "Le but de cette inspection était d’en apprendre plus sur les techniques de peinture de Vermeer mais aussi d’évaluer les conditions de conservation du tableau et d’évaluer les fissures" raconte Emilien Léonard.

Grâce à cette technologie, vous pouvez à présent découvrir les moindres détails des yeux de "La jeune fille à la perle" ou encore de ses lèvres. Dans la vidéo explicative du travail d’analyse réalisé autour du tableau grâce à la technologie Hirox, Emilien Léonard attire notre attention sur un double point situé sur la chemise de la jeune fille. "Vermeer les a placés là pour donner de la texture aux tissus de la chemise." Le microscope peut également proposer une image 3D et 2D du double point dont le technicien nous parle. "Cette image 3D permet d’observer la topographie du tableau et de mesurer la hauteur de ces deux points."

Ces détails insoupçonnés, qu’on aurait probablement jamais remarqués à l’œil nu, vous pouvez les consulter sur le site micro-pano.com. Le résultat est vraiment impressionnant et fonctionne aussi bien sur smartphone que sur ordinateur. A vous de jouer!