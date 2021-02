Découvrez le "Book Club" d'Oprah Winfrey

Les célébrités sont nombreuses à partager leurs coups de cœur littéraires sur les réseaux sociaux. Certaines ont carrément créé des "book club" virtuels pour échanger avec leur communauté à propos de leurs dernières lectures.

Dans la série des clubs de lecture des célébrités, nous vous avons déjà présenté le nouveau club de lecture de Camilla Parker-Bowles, la duchesse de Cornouailles ainsi que celui de l’actrice américaine Reese Whiterspoon. Aujourd’hui, c’est celui de la célèbre Oprah Winfrey que nous vous proposons de découvrir.

L’animatrice et productrice américaine de télévision et de cinéma n’a jamais caché son amour de la lecture. "Je suis qui je suis parce que j’ai appris à lire très jeune. La lecture m’a ouvert tout un monde, loin de la terre rouge et du porche de ma grand-mère dans le Mississippi" peut-on lire sur le site d’Actualitté. Cette passion pour les histoires, surtout celles qui suscitent la réflexion, Oprah Winfrey la partage depuis plusieurs années sur son compte Instagram "Oprah’s book club" ainsi que sur le site de son magazine "The Oprah Magazine".

Le dernier livre recommandé par Oprah Winfrey est "Just As I Am" de Cicely Tyson et voici ce qu’elle a écrit à ce propos : "Sa vie si pleinement vécue est un témoignage de Grandeur. Cette grandeur avec un G majuscule est en plein écran dans "Just As I Am", où Mme Tyson raconte son histoire révolutionnaire dans ses propres mots. Pourquoi ne pas rendre hommage à cette artiste légendaire et à sa vie remarquable en ajoutant "Just As I Am" à votre liste de lecture du week-end ?"

En novembre 2019, le club de lecture d’Oprah Winfrey a pris un nouveau tournant : la femme d’affaires s’est associée à Apple pour proposer un club de lecture international et unique. L’animatrice partage, via ce nouveau club, des livres favorisant le développement personnel. "Oprah est l’une des rares personnes au monde qui soit capable de nous rassembler autour du pouvoir des livres, grâce à un savant mélange d’élégance et d’empathie dont elle seule a le secret", selon Tim Cook, CEO d’Apple. Pour accéder à cette autre version du club de lecture d’Oprah, il suffit de télécharger l’app Apple Books. Les interviews sont quant à elles diffusées en exclusivité sur Apple TV +, le service d’abonnement vidéo original d’Apple et sont à revoir ici.