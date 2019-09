Découvrez l'homme qui double la voix de vos jeux vidéo préférés

Si vous avez déjà joué à "Hearthstone", "World of Warcraft", "League of Legends", "Star Wars" ou les "Lapins Crétins", alors la voix de Pierre-Alain de Garrigues vous est familière…

Pierre-Alain de Garrigues est musicien et doubleur professionnel spécialisé dans les voix de jeux vidéo. Avant de se spécialiser dans les voix off de jeux vidéo, Pierre-Alain de Garrigues a fait beaucoup de voix de documentaires et d’émissions de téléréalité. C’est lui qui a fait les voix off de toutes les émissions de Bienvenue chez nous et ses déclinaisons Bienvenue au camping et Bienvenue à l’hôtel. Pierre-Alain de Garrigues a aussi prêté sa voix aux célèbres Guignols de l’info et à Groland ainsi qu’à de nombreuses publicités.

Sa préférence ce sont les voix de personnages de jeux vidéo. En trente ans de carrière, il s’est glissé dans la peau de nombreux personnages hauts en couleurs. Sa voix est chaude et rocailleuse, il a tout pour incarner les personnages les plus fous. C’est impressionnant de voir comment il passe de la voix d’un personnage survolté à un sombre aubergiste avec une facilité déconcertante… "On improvise pas du tout, c’est un contexte très écrit. On est un peu des imitateurs mais sur des formes mélodiques de voix et d’acteurs" explique Pierre-Alain de Garrigues au Huffington Post.

C’est notamment lui qui a créé la voix des "Lapins Crétins". Il n’y avait pas de texte écrit pour ces personnages alors il a fait ce qu’on appelle du "gromelot". Il s’agit d’un mélange d’onomatopées, de mime et de charabia dont on comprend facilement l’idée.