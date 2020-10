De l’art avec du café

Le café ne sert pas qu’à vous réveiller le matin, il peut aussi être la matière première pour créer de belles œuvres d’art. L’italienne Giulia Bernardelli en a fait sa spécialité.

Giulia Bernardelli est une grande amatrice de café. Elle l’aime tellement qu’elle a décidé d’utiliser du café (et parfois du chocolat) pour remplacer l’encre de ses peintures. L’artiste n’utilise pas de pinceaux classiques non plus pour réaliser son art : "J’ai décidé de remplacer le pinceau par ce que la nature nous offre, comme les feuilles, la peau de fruits ou tout simplement la nourriture" explique-t-elle au HuffingtonPost.

Cette italienne a le don de transformer ses petits-déjeuners et goûters en véritables œuvres d’art : la tour Eiffel, des vues de Venise, les personnages de la "Casa de Papel" ou encore Mona Lisa… Son talent n’a pas de limites ! Giulia Bernardelli est diplômée des Beaux-Arts de Bologne et travaille dans un musée. Son inspiration lui vient sur le moment même explique Giulia Bernardelli : "Je ne prévois jamais mes créations à l’avance, je suis simplement mon instinct en fonction de ce que je suis en train de faire. Par exemple, quand je bois du café, je réfléchis aux nuances que je pourrais créer si j’en renversais sur la table. Au petit-déjeuner, je peux imaginer les empreintes laissées par le chat qui aurait marché dans la confiture."

Ses œuvres d’art étant éphémères, l’artiste les prend en photo et les poste sur son compte Instagram pour en garder une trace. Giulia Bernardelli réalise également des œuvres d’art en sculptant des feuilles et des légumes. La finesse des détails est vraiment impressionnante.

Allez-vous essayer d’être aussi créatif que cette artiste italienne lors de votre prochain petit-déjeuner ?