De Conakry à Bruxelles : récit d'une traversée dans l'espoir d'un avenir meilleur

Le jeune Guinéen Fran Kourouma n’a que 20 ans quand il décide de tout quitter pour tenter de trouver un avenir meilleur sur les terres européennes. Son histoire, il la raconte aujourd’hui dans un livre intitulé "Notre soleil – par les côtes du Maghreb".

C’est au centre Fedasil du Petit Château que Fran Kourouma a écrit son histoire, sur son smartphone. "Au cours de mes insomnies au centre, j’ai pris goût à écrire mon vécu lors de cette traversée épineuse pour échapper aux pensées lointaines de mon pays natal et me distraire du stress permanent de ma demande d’asile. J’écrivais tout sur mon téléphone portable que je considérais comme un fidèle compagnon de voyage." Au début, il écrivait pour passer le temps, extérioriser ses peines et souffrances. Mais très vite, son récit dépasse les 800 pages. Des proches de Fran sont touchés par son histoire et l’encouragent à la faire publier.

Son histoire, Fran Kourouma a décidé de la partager publiquement afin que les Européens puissent se rendre compte de l’enfer que vivent les migrants à chaque étape de leur parcours : "Je veux raconter le déroulement de ce scénario pour qu’aujourd’hui, et demain, qui veut sache ce qui s’est passé au cours de cette traversée… Pour la majorité des personnes qui nous croisent, nous, les migrants, nous sommes sans valeur, sans importance. Nous n’avons accès à rien, toutes les portes se ferment devant nous." Fran Kourouma espère que son histoire pourra aussi être utile à ses frères et sœurs africains, qui souhaiteraient à leur tour tenter de rejoindre l’Europe. "On a l’impression que c’est facile, qu’il suffit de monter dans un bateau. En Afrique on a l’impression que l’Europe c’est un eldorado mais il y a beaucoup de désillusions et ça ne se passe généralement pas comme on le pense."

Récit de violences, de tortures, de fouilles inhumaines, de viols, d’esclavagisme, de droits humains bafoués... "Je ne pensais pas qu’au 21e siècle les hommes étaient encore capables de telles violences entre eux" témoigne Fran Kourouma. Fran Kourouma a mis 9 mois pour rejoindre l’Italie en partant de la Guinée et mettra encore 6 mois à atteindre Bruxelles. Entre les deux : il connaîtra l’enfer. Il faut avoir les épaules bien accrochées pour lire le récit de traversée de Fran Kourouma tellement l’horreur et la violence sont présentes à chaque page. Fran raconte son histoire, mais aussi celles de migrants croisés en chemin, qui n'arriveront malheureusement pas tous à atteindre la terre promise. "Notre soleil", c'est un témoignage pour ne pas oublier tous ceux qui aspiraient à une vie meilleure et qui sont morts lors de la traversée.

Aujourd’hui Fran Kourouma est régularisé, il vit à Bruxelles avec sa femme et ses deux petits garçons. Quand on lui demande comment il arrive à retrouver une vie "normale" après l’enfer qu’il a vécu, Fran répond avec un grand sourire : "J’ai deux enfants et je ne veux pas leur partager cette haine-là. J’ai eu beaucoup de mains tendues aussi et c’est ça que j’aimerais qu’ils retiennent."

Un témoignage poignant, touchant mais aussi et surtout précieux à lire aux Editions Samsa.