David Gilmour offre en cadeau à ses fans son live à Pompéi

Le guitariste du légendaire groupe de rock Pink Floyd vient de faire un très beau cadeau à ses fans en rendant accessible à tous un concert grandiose qui a eu lieu dans un site d’exception.

Juillet 2016, David Gilmour, l’emblématique chanteur et guitariste de Pink Floyd, donnait deux concerts d’exception dans l’amphithéâtre romain de Pompéi. Ces deux lives ont été enregistrés et diffusés par la suite en DVD, Blu-Ray et même au cinéma.

Aujourd’hui, l’artiste a décidé de rendre l’enregistrement du live, morceau par morceau, en accès libre sur Youtube. Du pain béni pour les fans de Pink Floyd et du talentueux guitariste David Gilmour. Parmi les titres interprétés lors de ce « Live à Pompeii » on retrouve évidemment des classiques de Pink Floyd tels que « Comfortably Numb », « Wish you were here », « Money » et « The great gig in the sky » mais aussi des morceaux de David Gilmour en solo comme « 5 AM ».

Ce n’est pas la première fois que David Gilmour se produisait dans un lieu si exceptionnel. En 1972, le groupe enregistrait leur légendaire concert « Pink Floyd Live à Pompeii ». Le groupe avait alors interprété en live certains de ses morceaux dans l’univers minéral de Pompéi et du Vésuve. Il s’agissait à l’origine d’un projet TV qui a donné lieu à deux films sortis en 1972 et 1974. La particularité de ce live est qu’à l’époque, Pink Floyd avait joué devant un amphithéâtre vide, il n’y avait pas de public afin de pouvoir capter un son le plus pur possible !

En 2016, près de 45 ans plus tard, l’acoustique de l’amphithéâtre de Pompéi est toujours aussi remarquable et le cadre antique du site donne une dimension supplémentaire à ce concert exceptionnel. Le public est conquis, la magie opère même derrière son écran d’ordinateur.