Dans le podcast "Coming In", Elodie Font raconte la découverte et l’acceptation de son homosexualité

Elodie Font est journaliste pour Radio Nova. En 2017, elle décidait de raconter pour Arte Radio la découverte et l’acceptation de son homosexualité dans "Coming In", un podcast bouleversant.

C’est sur le tard que nous avons fait la découverte de ce superbe podcast documentaire intitulé "Coming In". Sorti en 2017, on vous assure que ce récit très personnel écrit et raconté par la journaliste Elodie Font est toujours aussi actuel et percutant aujourd’hui, en 2021. C’est pourquoi nous vous recommandons d’y glisser une oreille attentive.

Visiblement, tout le monde savait qu’Elodie était homo, sauf la principale concernée, c’est-à-dire elle ! Dans son podcast, la journaliste raconte qu’elle a compté : au total ce ne sont pas moins de 23 de ses copines qui lui ont un jour dit : "Elo, t’es homo !". Malgré ces interpellations plus qu’explicites, ce n’est que bien plus tard qu’Elodie Font a fini par se l’avouer et s’accepter telle qu’elle est. Car "Le plus dur n’est pas forcément de le dire aux autres, ça peut être surtout de se le dire à soi" explique la journaliste. C’est la raison pour laquelle elle a souhaité mettre en ondes son récit personnel.

Je n’ai rien vécu de tragique. Je ne me suis pas taillé les veines ou quoi… Du coup je me demandais si j’avais une légitimité pour parler de cette histoire.*

En 28 minutes et sous forme d’un documentaire sonore, la journaliste raconte le chemin qu’elle a parcouru pour se reconnaître, s’aimer et s’accepter en tant que femme homosexuelle. Elle le fait avec beaucoup de sincérité, ce qui rend son récit encore plus bouleversant et touchant. Elodie Font a remonté le fil de son adolescence et de ses premières sensations pour des femmes en proposant des extraits de ses journaux intimes. Elle donne également la parole à des personnes de son entourage : ses amies et sa mère racontent comment ils ont su ou comment Elodie leur a annoncé. "Je ne connais personne qui se dise en découvrant son homosexualité : "Génial : c’est le plus beau jour de ma vie !". Parfois cette acceptation se fait dans la douceur mais jamais dans la simplicité la plus totale" explique la journaliste à l’Obs avec Rue89.

S’il fallait encore vous convaincre d’appuyer sur "play", sachez que "Coming In" a reçu le Prix de la visibilité LGBTI : Out d’or 2018 du meilleur documentaire. Ecoutez le podcast ici.

*: Propos tenus dans l’Obs avec Rue89.