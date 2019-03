La Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF s’associent pour lancer un appel à projets consacré à Instagram.

Désireuses d’encourager les nouvelles écritures et de toucher des publics diversifiés, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF souhaitent explorer un nouveau mode de narration sur une application aux possibilités spécifiques et grandissantes, dans un format et sur un ton belge, décalé, audacieux et sans langue de bois.

Cet appel à projets vise les jeunes créatrices et créateurs qui souhaitent raconter des histoires de façon originale et engageante sur le web. Il offre un nouvel espace de diffusion à cette génération d’auteur·e·s qui désirent toucher un public actif et connecté.

Tous les genres sont encouragés (fiction, documentaire...) Les projets devront avoir un caractère de proximité, ils devront être en prise directe avec la société d’aujourd’hui et devront démontrer un ancrage belge. La diversité devra être représentée (âge, genre, catégorie socio-professionnelle, origine, handicap) tant parmi les équipes de création que parmi les intervenants ou les personnages présents dans la série. Les projets devront proposer dans leur narration des possibilités d’interactivité avec le public. Malgré que l’ancrage doit être belge, les projets devront refléter des problématiques universelles.