Court-métrage : "The Wait", une discussion touchante à un arrêt de bus

Nous vous conseillons de prendre quelques minutes de votre temps (4’38 très exactement) pour regarder ce court-métrage qui ne vous laissera pas indifférent…

"The Wait" est un court-métrage touchant réalisé en 2018 par l’anglais Jason McColgan. Le minifilm a été diffusé dans de nombreux festivals dont un en Belgique : le "Brussels Short Film Festival" en 2020.

"The Wait", que l’on pourrait traduire par "L’attente", raconte l’histoire d’une discussion de quelques minutes entre deux inconnus qui attendent leur bus : une jeune femme qui semble tracassée et un vieux monsieur plein de bonnes intentions. Celui-ci entame la conversation et lui pose des questions sur son futur bébé. Si au départ elle semble un peu réticente, très vite, la future maman se confie sur ses peurs liées à l’arrivée de son enfant. On ne peut malheureusement pas vous en dire beaucoup plus, sous peine de vous "spoiler" les intentions derrière ce court-métrage poignant. On peut en tout cas vous dire que parfois, quelques mots simples et doux peuvent faire la différence. A voir!

Via Creapills.