" Côte Ouest ", le nouveau clip de 47TER, les rappeurs stars de Youtube

47TER, le phénomène Youtube vient de balancer un nouveau clip avec un featuring assez surprenant…

Tout a commencé en 2017 pour Pierre-Paul, Blaise et Miguel. Passé par la pop, le folk et le métal, rien ne prédestinait ces trois amis d’enfance au rap. Et pourtant, c’est sur Youtube qu’ils ont commencé à publier une série de freestyles intitulée " On vient gâcher tes classiques ". Le principe est simple, 47TER reprend l’instrumentale d’un classique du rap avec un piano souffleur pour enfants pour rapper un freestyle dessus. Parmi les morceaux détournés on retrouve par exemple les célèbres The Real Slim Shady, Mask Off, Duc de Boulogne, Thrift Shop…

Leur concept " On vient gâcher tes classiques " connaît très vite un vif succès sur les réseaux sociaux, ce qui permet aux trois rappeurs d’avoir une plus grande visibilité pour leurs propres morceaux : " On avait lâché un morceau avant qui n’avait pas du tout pris. On a procédé capsule par capsule, puis il y a un des freestyles qui a passé le million de vues sur Facebook. On a senti qu’il se passait quelque chose " explique Blaise à Konbini. " Dès qu’on a eu quelques millions de vues, on a sorti nos vrais sons qui ont une audience plus importante qu’avant " ajoute Pierre-Paul.

De ces classiques naîtra un EP comprenant 10 freestyles retravaillés. C’était aussi une certaine manière de clôturer cette période de " mecs à freestyles marrants " pour passer aux choses sérieuses maintenant que les 3 amis d’enfance ont réussi à attirer l’attention des plus grands du rapgame.

Depuis 47TER travaille dur ses propres morceaux, Pierre-Paul écrit les textes et le trio compose les musiques. Très vite, ils sortent un EP composé de 7 titres léchés: "Journée de perdue" sur la jeunesse qui s’ennuie, " Plus Tard " sur la peur du futur ou encore " Petite Prince " sur les apprentis gangsters des beaux quartiers…

Dans le nouveau clip " Côte Ouest ", les rappeurs s’imaginent quitter la France et partir vivre le rêve américain sur la Côte Ouest. Le clip est présenté sous la forme d’un journal TV. On y voit les rappeurs sur la plage, habillés en cow-boy et dans le bar de Patrick Bruel (oui, oui, Patriiiiiiiiiiiiick fait une apparition dans ce clip) où ils font la fête jusqu’à plus soif.

Patrick Bruel n’est pas le premier guest à faire une apparition dans l’une de leurs vidéos, on a déjà pu voir l’un des papas du rapgame français, Oxmo Puccino, faire un featuring sur l’un de leur freestyle.