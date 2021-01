Connaissez-vous l'ombrologie ? L'art de dessiner avec des ombres !

Dans les ombres de notre quotidien, se cachent de jolis trésors, pour qui sait les voir. L’illustrateur Belge Vincent Bal fait partie de ceux qui savent apprécier la beauté des petites choses et s’émerveiller d’un rien.

Vincent Bal est ombrologue. Un joli mot pour décrire une forme d’art bien particulière: le fait de dessiner à partir d’ombres. Cette drôle de passion, elle a commencé grâce à une tasse de thé achetée au Vietnam, explique Vincent Bal dans une conférence TEDx Talk : "Un jour, j’ai vu l’ombre de la tasse sur mon bureau et j’ai cru y apercevoir quelque chose : un petit éléphant. Cette expérience a été une véritable étincelle d’inspiration. J’ai commencé à voir de la magie partout. Depuis ce moment-là, je suis en permanence en recherche d’images dans les ombres."

La créativité de Vincent Bal n’a pas de limites. Il dessine avec des ombres d’objets de ses enfants, du quotidien et même parfois à partir d’aliments qu’il s’apprête à manger, comme un bon carré de chocolat. L’illustrateur utilise également des objets qui font l’actualité pour créer de jolis dessins. Récemment, sur son compte Instagram l’artiste a publié des dessins à base de masques de protection et de gel hydroalcoolique. A partir d’une simple boîte d’allumettes, Vincent Bal réussi a faire un clin d’œil à l’actualité récente de l’invasion du Capitole. Vous l’avez compris, ses dessins sont remplis d’humour et de références.

L’ombrologie est une discipline qui demande beaucoup de précision mais aussi de créativité et de lâcher prise confie l’artiste lors de son TEDx Talk : "Regarder les ombres, c’est comme regarder les nuages, on y devine des choses qui viennent de notre esprit, un peu comme dans un test de Rorchach."

Si vous avez craqué sur l’un ou l’autre de ses dessins, l’artiste dispose d’un webshop reprenant des prints, impressions et autres cartes postales avec ses plus jolies créations.