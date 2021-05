Connaissez-vous l’héliographie ? L'art de "peindre" avec les rayons du soleil...

L’héliographie est une discipline artistique peu connue qui consiste à utiliser les rayons du soleil pour graver des motifs sur des supports en bois.

Sur le compte Instagram "Sunscribes", l’artiste Michaël Papadakis partage des photos et vidéos de ses œuvres d’art, pour faire découvrir un savoir-faire surprenant : l’héliographie.

Pour réaliser ses tableaux et fresques, Michaël Papadakis n’a pas besoin de pinceaux ou de peinture ! Il utilise comme matériel des loupes et des miroirs qui lui permettent de réfléchir les rayons du soleil sur sa surface de travail en bois ou en pierre. En dirigeant les rayons qui viennent brûler le support en bois, l’artiste arrive à créer des dessins vraiment précis et le résultat est juste bluffant.

Nous vous déconseillons évidemment de tenter de reproduire ce genre d’œuvres d’art à la maison, car vous pourriez vous brûler ou déclencher accidentellement un incendie. L’artiste met d’ailleurs régulièrement ses followers en garde à ce sujet sur son compte Instagram : "Je sais que d’un point de vue extérieur, après avoir modifié mes vidéos avec de la musique cool et des angles de caméra fascinants, cela peut sembler "facile" ou seulement "légèrement dangereux", mais en fait, ce que je fais peut être très dangereux pour certains qui ne sont pas conscients des températures extrêmes que le soleil peut produire. Je partage mon travail parce que je suis le pionnier de cette forme d’art et que je brûle du bois ou que je fasse fondre de la pierre, je veux m’assurer que tout est bien fait afin que l’héliographie ne soit pas étiquetée comme une "forme d’art dangereuse"."

Pour en savoir plus sur le travail de Michaël Papadakis, rendez-vous sur son site internet.