Confinée avec ses 4 enfants, cette illustratrice belge a documenté son quotidien en dessins

De nombreux parents confinés devraient se reconnaître dans les dessins pleins d’humour de l’illustratrice belge Thaïs Vanderheyden.

Vivre le confinement à la maison avec ses 4 enfants c’est à la fois une partie de plaisir et une expérience éprouvante. Thaïs Vanderheyden est autrice et illustratrice de livres pour enfants, elle est aussi maman de quatre tout-petits en bas âge : Bob, Morris, Pepa et Colette. Durant le confinement, elle a illustré cette dualité dans une série de dessins, une sorte de journal de bord d’une maman confinée débordée.

" Tout a commencé en mars, lorsque notre pays a été bloqué, raconte Thaïs Vanderheyden à Positivr. J’ai totalement paniqué à l’idée que les écoles soient fermées. Pendant 8 semaines, j’allais devoir m’occuper de mes quatre tout-petits avec un calendrier complet de délais en tant qu’écrivain et illustratrice de livres pour enfants. Pourtant, je suis toujours en vie… Mes cheveux sont sauvages et j’ai pris quelques kilos, mais je dois admettre que j’ai eu pas mal de fous rires avec mon équipe."

L’illustratrice explique que beaucoup des scènes cocasses qui sont représentées dans ses dessins se sont vraiment déroulées. Notamment ce dessin ou sa petite fille arrive avec la tablette dans la salle de bains en criant "Maman il y a le professeur sur facetime" alors qu’elle est nue comme un ver… Certains dessins sont par contre inspirés de situation qu’elle a imaginée. L’illustratrice précise tout de même qu’elle ne boit pas et n’achète pas en ligne autant que son personnage de "maman quarantaine".

Je les ai postées sur mon Instagram et j’ai reçu des tonnes de messages de mamans et papas qui se sont reconnus dans les dessins. Alors j’ai continué…

Au départ, les petits textes qui accompagnent les dessins étaient en néerlandais, la langue maternelle de Thaïs Vanderheyden. Afin de pouvoir toucher un public plus large, l’illustratrice a finalement opté pour l’anglais.

Découvrez l’ensemble des dessins de Thaïs Vanderheyden sur son compte Instagram ou sur sa page Facebook.