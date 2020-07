Concours mondial du plus beau fessier présent dans les collections des musées

Les musées du monde entier se sont lancés dans un concours original pour déterminer quel musée possède dans ses collections, le plus beau fessier du monde de l’art !

Qui a dit que les curateurs de musées étaient des personnes sérieuses et ennuyantes ? Que du contraire ! Les musées du monde entier prouvent qu’ils ont beaucoup d’humour et de second degré en se lançant dans un concours complètement décalé. C’est le Yorshire Museum qui est à l’origine de ce concours original. Dans un tweet datant du 26 juin dernier, le musée dédié à l’archéologie et à l’époque du Jurassique a lancé les hashtags #BestMuseumBum et #Curatorbattle accompagnés de deux photos du joli postérieur d’un athlète romain. Par ce tweet, le musée invite les autres musées du monde à proposer la photo de la plus belle paire de fesses présente dans leur collection.

Sans surprise, le tweet du Yorshire Museum a très vite interpellé les internautes et a reçu des réponses de musées des quatre coins du monde. Cette initiative fait rire, sourire mais permet surtout de redécouvrir l’art sous un angle différent. Le concours permet aussi de mettre en avant les collections de plus petits musées qui n'ont pas de renommée mondiale.

Les internautes sont nombreux à proposer des photos de fessiers d’œuvres d’art de musées qu’ils ont visité dans leur ville ou lors de voyages. Tout le monde peut donc participer et envoyer des photos de fessiers, d’œuvres d’art uniquement! Même si vous avez une très belle paire de fesses, sa photo ne pourra pas être soumise au concours.

Le Minnesota Marine Art Museum a par exemple proposé une photo d'un tableau d’André Derain intitulé “Les repos”, le Meila Kairiukstyte-Balkus National Museum of Art propose quant à lui la photo d’une statue de l’artiste éponyme intitulée “Elena and I”, le Wallace Collection Museum propose la photo du très beau fessier d’Hercules, Le musée de zoologie de Grant propose le fessier d’une abeille… Bref les réponses sont nombreuses et ne manquent pas d’humour ! Et mention spéciale pour le community mannager du Yorshire Museum qui répond à tous les musées qui participent au concours! Cette personne ne manque pas d'humour et on adore.

Si vous voulez découvrir une série de très beaux fessiers de toutes les époques et toutes les origines, vous savez ce qu’il vous reste à faire !