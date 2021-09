"CON-FESSIONS", le podcast sans filtres sur le quotidien de femme et de mère

On vous invite à jeter une oreille au podcast "CON-FESSIONS". Drôle, féministe et caustique, il raconte le quotidien de Charlotte, une jeune maman qui n'a pas sa langue en poche.

Charlotte est enseignante de français et de théâtre, elle s’est formée notamment à l’Actors Studio de New-York et au théâtre de performance à Paris. Depuis toujours, elle s’intéresse au monde du stand-up et brûle de faire entendre sa voix. C'est en 2020, en pleine pandémie, qu'elle décide de se lancer et choisit le format du podcast pour balancer au reste du monde ses sketchs humoristiques sur son quotidien de femme enceinte et confinée: "Dans 'CON-FESSIONS', je m’attache surtout à battre en brèche les clichés et les injonctions que j'expérimente dans mon quotidien de femme et de mère" explique la podcasteuse.

Au départ, je voulais faire du stand-up, mais Pierrick m’a mise en cloque. C’est comme ça qu’est né mon podcast : " Con-fessions ".

Ce podcast, on peut le voir comme le journal intime de Charlotte. Au fil des épisodes, on l'écoute avec attention nous raconter sans filtres la manière dont son mec, Pierrick, l'a larguée cet été: "J'ai été aussi abasourdie par cette annonce que le jour où j'ai eu mes règles pour la première fois. C'était brutal, douloureux et inexorablement... ça laisse des traces!" On découvre aussi que la naissance de sa fille et la pandémie ont laissé des traces: "L’un a ravagé mon utérus, l’autre la planète, et les deux ensemble mes relations d’amitié." Charlotte prend aussi beaucoup de plaisir à déconstuire les stéréotypes autour de la grossesse. Au sujet du "pregnancy glow" par exemple, elle raconte que le seul endroit où elle brillait lorsqu'elle était enceinte, c'était sur la zone où elle étalait avec insistance les huiles censées réduire les vergetures...

Le ton est donné. On sourit en l'écoutant raconter sans fioritures son quotidien de maman et les galères qu'elle traverse. Parfois même, on se reconnait dans ses histoires! Et vous?

Découvrez "CON-FESSIONS" sur votre plateforme préférée de podcast.