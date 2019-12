"Clit' Revolution" sort son manuel d'activisme féministe

Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin, les deux journalistes à l’origine de la websérie intitulée "Clit' Révolution" sortent un "Manuel d’activisme féministe" et on a hâte de le lire !

Il y a quelques mois, nous vous présentions la websérie "Clit' Révolution" pour laquelle nous avions eu un gros coup de cœur. Dans cette série de mini-documentaires, le duo d’activistes Femen fait trembler le patriarcat en parlant de manière décomplexée du sexe féminin et on adore !

Suite à la sortie de leur websérie, les deux activistes ont beaucoup été sollicitées par de nombreuses femmes qui souhaitaient à leur tour pouvoir avoir un impact sur la société. En effet, beaucoup de femmes se sentent concernées par le féminisme mais ne savent pas comment s’y prendre et beaucoup se sentent carrément seul.es ou isolé.es. Le duo d’activistes Femen a donc décidé de répondre à ces sollicitations en écrivant un "Manuel d’activisme féministe", qu’elles financent via une campagne KissKissBankBank qui touche bientôt à sa fin !

On a voulu auto-éditer ce livre pour être totalement libres sur le fond, la forme et la manière dont on allait fabriquer l’objet en lui-même, en respectant l’environnement.

Il faut dire qu’Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin ont toutes les deux une lourde expérience d’activistes derrière elles et elles ont eu envie de partager cette expérience : "Avec nos sept années d’activisme, et notre websérie Clit Revolution pour laquelle nous sommes parties aux quatre coins du monde afin de rencontrer des militantes, on s’est dit qu’on avait pas mal de clés à donner à ce sujet-là !" confiaient les deux femmes à Cheek Magazine. Il faut dire qu’à elles deux, Elvire Duvelle-Charles et Sarah Constantin cumulent neuf procès, 213 heures de garde à vue, dix mois de prison avec sursis en Italie et une condamnation à trois ans de prison ferme en Turquie… Dans ce manuel, elles partageront des tutos pratiques et des portraits de femmes engagées inspirantes.

KissKissBankBank se termine dans 2 jours alors dépêchez-vous de participer si vous souhaitez recevoir un "Manuel d’activisme féministe" chez vous d’ici le mois de février !