Cinq comptes Instagram à suivre par les amateurs d'art

1. Hans Ulrich Obrist, @hansulrichobrist

Le curateur suisse, qui est aussi le directeur artistique des Serpentine Galleries londoniennes, affiche plus de 270.000 abonnés, ce qui est considérable dans ce domaine.

Hans Obrist s'est fait connaître en mettant en scène sa première exposition, intitulée "The Kitchen Show", dans sa cuisine à l'époque où il était étudiant en sciences politiques et économiques à l'Université de St. Gallen en Suisse. Hans Obrist est également l'auteur de nombreux ouvrages, notamment "Everything You Always Wanted to Know About Curating But Were Afraid to Ask", recueil d'entretiens avec seize personnalités du monde de l'art.

Sur son compte Instagram vous trouverez des vidéos, des photographies de dessins et de petits mots manuscrits de diverses peronnalités et de ses amis, comme la New-Yorkaise Sarah Morris, le Britannique Duggie Fields, le réalisateur David Lynch ou la poétesse chilienne Cecilia Vicuña.