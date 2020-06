Cette illustratrice utilise l'art pour dénoncer les violences policières

Sur les réseaux sociaux, cette illustration réclamant "Justice pour Georges" a fait le tour du monde…

Shirien Damra a réalisé son premier dessin sous forme d’hommage lorsqu’elle a appris la mort d’Ahmaud Arbery, ce jeune homme afro-américain de 25 ans, assassiné froidement alors qu’il faisait son jogging. "En entendant l’histoire de son meurtre, j’ai eu des larmes aux yeux. Des larmes de tristesse et de colère, écrit l’illustratrice sur son compte Instagram. Personne ne mérite de mourir en courant, juste à cause de la couleur de sa peau."

La vidéo du meurtre a fait le tour des réseaux mais la jeune femme a refusé de la regarder. Pour contrer les images de ce meurtre qui ont fait le tour des réseaux sociaux, Shirien Damra a décidé de rendre un hommage plus doux à Ahmaud Arbery en le dessinant : "une œuvre d’art pour faire prendre conscience de ce qu’il s’est passé, un hommage pour lutter contre les stéréotypes racistes qui sont souvent utilisés pour justifier le meurtre d’hommes noirs" explique Shirien Damra à ELLE.com.

J’avais peur que les gens voient la vidéo et ne gardent que ce souvenir en tête : son âme en train de se faire enlever.

Le résultat est simple mais magnifique, on voit Ahmaud les yeux fermés, il porte un smoking et est entouré d’un anneau de fleurs, le tout est réalisé dans des tons pastel, ce qui accentue le côté bienveillant du dessin. On peut lire l’inscription "Justice pour Ahmaud" au-dessus de son visage, dans une police d’écriture douce. Un hommage plein de douceur et de respect qui a été apprécié sur la toile : "De nombreux followers m’ont confié que mon art les avait aidés à gérer ces terribles événements." Son illustration compte à ce jour plus de 400.300 likes et a fait le tour des réseaux sociaux.

La jeune femme a à un nouveau fait un dessin lorsque Breonna Taylor, une jeune femme noire de 26 ans, a été abattue chez elle par des policiers. " Breonna a sauvé de nombreuses vies sans compter en tant qu’infirmière, tout ça pour que la sienne lui soit enlevée de manière insensée et violente par la police. Puisse Breonna obtenir justice d’une manière ou d’une autre" peut-on lire sous sa publication Instagram. Ce dessin en mémoire de Breonna a récolté à ce jour, plus de 595.040 likes.

La semaine passée, suite au décès de George Floyd, Shirien Damra a publié un nouveau dessin accompagné de ce message : "Le cœur brisé, en colère et dégoûtée. Cela doit cesser. Beaucoup d’amour et de solidarité envers les communautés noires en deuil de cette autre belle vie perdue." Cette fois-ci son illustration de George Floyd entouré d’une couronne de fleurs a reçu plus de 3.409.490 fois et a fait le tour du monde.