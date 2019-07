Cet été, regardez "Les Amours Imaginaires" de Xavier Dolan gratuitement grâce à Arte

Cet été, Arte vous propose de revoir un film culte du réalisateur québécois Xavier Dolan : "Les Amours Imaginaires".

Vous ne trouvez plus rien d’intéressant à regarder dans le catalogue de Netflix ? Grâce à Arte vous allez pouvoir regarder l’un des classiques du talentueux Xavier Dolan ( Mommy, Laurence Anyways, Juste la fin du monde) en suivant ce lien et jusqu’au 30 septembre.

"Les amours Imaginaires" c’est l’histoire d’un triangle amoureux entre Marie, Francis et Nicolas : "Marie et Francis sont amis, dandys, célibataires et aventureux. Ils tombent tous les deux amoureux du même garçon, Nicolas, blond éphèbe à fossettes qui semble prendre plaisir au trouble qu’il suscite en eux… Un marivaudage plein de fraîcheur, de brio et d’humour, signé par le "wonder boy" du cinéma québécois, Xavier Dolan" résume ainsi Arte.

Au casting on retrouver Xavier Dolan, Monia Chokri et Niels Scheider pour incarner cette histoire d'amour, d'amitié et de désir.

Lors de sa sortie en 2010, "Les amours imaginaires" a été récompensé du Prix du Regard au Festival de Cannes, du Prix Spécial du Jury au FIFF de Namur et a été nominé au Césars dans la catégorie Meilleur Film Etranger. Un bon moment ciné en perspective, merci Arte !