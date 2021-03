Cet artiste dessine des portraits ratés d'animaux pour récolter des fonds pour les sans-abri et ça marche !

Hercule Van Wolfrinkle, un artiste anglais, allie art, humour et charité de la plus belle des manières.

Depuis septembre, Hercule Van Wolfrinkle (Phil Heckles de son vrai nom) propose à la vente sur Facebook des portraits d’animaux aux traits enfantins, minimalistes. L’artiste se présente lui-même comme n’étant "pas très doué en dessin", raison pour laquelle il parle de ses dessins comme étant des portraits ratés d’animaux.

Cette drôle d’histoire, repérée par nos confrères de Creapills, a commencé en septembre dernier, alors qu’Hercule Van Wolfrinkle venait d’exécuter un portrait plutôt raté de son propre chien. Amusé du résultat, la graine d’artiste décide de partager le fameux portrait sur Facebook pour amuser la galerie. En plus de partager la photo, il propose en commentaire, ses services de "mauvais" portraitiste à ses amis, moyennant une petite rétribution. Hercule Van Wolfrinkle proposait cela pour la blague et était bien loin d’imaginer le succès que sa proposition allait avoir… En une semaine seulement, il a récolté une quarantaine de demandes de portraits de chiens et chats.

Vu l’engouement que génère son art, l’artiste décide de lancer une page officielle sur Facebook afin de toucher le plus de monde possible. Car tous les fonds récoltés par les portraits ratés d’animaux sont reversés à une association qui vient en aide aux sans-abri de sa ville. Depuis septembre, Hercule Van Wolfrinkle aurait déjà récolté plus de 60.000 livres sterling (+ /- 70.000 euros) en échange de centaines de dessins peut-on voir sur la page de collecte de l’artiste. Le prix moyen pour un portrait de votre compagnon à quatre pattes est de 299 livres sterling. Hercule Van Wolfrinkle précise cependant qu’il n’y a pas de prix arrêté : "chacun doit pouvoir donner en fonction de ses moyens". Hercule Van Wolfrinkle rappelle également qu’avec 14 livres sterling seulement, l’association peut déjà offrir une douche chaude et un petit-déjeuner à un sans-abri. Hercule Van Wolfrinkle précise qu’il a à présent tellement de demandes qu’il ne peut toutes les remplir et s’en excuse. L’artiste passe aujourd’hui tout son temps libre à dessiner les animaux de compagnie pour la bonne cause mais a encore des milliers de demandes en attente. C’est pourquoi il invite à ne pas faire de don si vous le faites uniquement dans l’espoir de recevoir un dessin.

Partis d’une simple blague, les "portraits ratés d’animaux" par Hercule Van Wolfrinkle réchauffent aujourd’hui les cœurs de milliers de sans-abri en Angleterre.