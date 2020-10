"Celui qui tombe", la magnifique chorégraphie qui défie les lois de la pesanteur

Questionner la question d’équilibre, c’est la marque de fabrique du chorégraphe français Yoann Bourgeois.

"Celui qui tombe" est un spectacle hypnotique du talentueux chorégraphe Yoann Bourgeois, qui est aussi spécialiste de haute voltige, équilibriste, jongleur et metteur en scène.

Dans cette captation de son spectacle intitulé "Celui qui tombe", on peut découvrir 6 comédiens déambuler à l’infini sur une plateforme. Celle-ci est faite en bois, mesure 6 mètres sur 6 et est installée à 2 mètres de haut. Bien qu’elle paraisse légère, elle pèse en réalité un peu moins de 2 tonnes. La plateforme est l’élément principal du spectacle, perpétuellement en mouvement : elle tourne, elle tangue, s’incline, se dérobe sous les pieds des comédiens.

Ces mouvements de la plateforme sont pensés pour rappeler la force d’une tempête, d’un naufrage ou d’un tremblement de terre. Les trois hommes et trois femmes représentent en quelque sorte un échantillon de l’humanité. Ils sont les survivants d’un cataclysme et la plateforme est leur radeau.

Résister à la vitesse et à la force centrifuge est une réelle prouesse physique : l’entraide est la seule chance de survie. Le chorégraphe reconnaît qu’il aime tester les limites physiques de ses comédiens : "La seule consigne que j’ai donnée aux interprètes, c’est d’essayer de tenir debout. Ce que j’aime avec cette consigne, c’est qu’elle implique à la fois quelque chose de très concret, de très physique, mais aussi un questionnement existentiel" explique Yoann Bourgeois.

Il y a quelque chose du thriller dans cette pièce. On regarde avec effroi et fascination cette performance en se demandant, qui sera le premier à tomber. Avec force et poésie, Yoann Bourgeois met en scène certains drames de notre époque. Il montre la fragilité d’un groupe et encore plus celle d’une personne seule.

Votre défi sera de ne pas avoir le tournis en regardant la vidéo de 5 minutes 40 secondes jusqu’au bout !

Pour découvrir les autres spectacles, tout aussi hypnotiques, du talentueux Yoann Bourgeois, nous vous invitons à suivre son compte Instagram.