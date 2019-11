Ce tableau a été réalisé uniquement avec des lignes de codes informatiques

Une développeuse "peint" des tableaux uniquement à base de HTLM et CSS.

Les lignes de codes informatiques tels que HTML et CSS sont généralement utilisés pour développer des sites internet. Ils sont bien souvent complexes et peuvent rapidement vous faire tourner la tête si vous n’êtes pas doués en informatique. Ce n’est pas le cas de Diana Adrianne Smith, une développeuse qui crée des tableaux incroyablement précis en utilisant uniquement des lignes de codes. Comme si ce n’était pas déjà assez incroyable pour être vrai, Diana Adrianne Smith, tape chaque ligne de code à la main et n’utilise aucun raccourci prédéfini. Il a fallu taper plus de 2000 lignes de HTML et de CSS pour arriver à créer ces tableaux.

Le résultat est assez saisissant, ses portraits de femmes, inspirés des tableaux de peinture à l’huile du 18e siècle sont saisissants de vraisemblance et incroyablement bien détaillés. Les cheveux, les bijoux, les expressions du visage, tout a été "peint", ou plutôt créé à base de lignes de codes. Ces œuvres d’art informatiques sont à retrouver sur le site officiel de la développeuse Diana Adrianne Smith.