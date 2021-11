Carolotopia, le premier festival dédié à la transition écologique à Charleroi

La Ville de Charleroi organise, en collaboration avec l’ASBL Terre Ouverte, son premier festival de la transition écologique , Carolotopia . A l’initiative de Xavier Desgain, échevin de la Transition écologique (Ecolo), il aura lieu ce samedi 13 novembre. L’objectif de cette journée ludique et ouverte à tous est d’inviter chacun à prendre connaissance des initiatives en matière de transitions écologiques à Charleroi ou dans la région. Le programme est donc chargé pour cette journée qui promet également une découverte des acteurs locaux.

La tête d’affiche du festival est Rob Hopkins, professeur de permaculture et docteur honoris causa de l’Université de Namur. Hopkins dévoile une vision optimiste de l’avenir qui place l’espoir dans un changement radical de nos modèles économiques et de production. Il est à l’origine du mouvement des initiatives de transition, s’appuyant sur les initiatives locales et particulièrement les communautés urbaines comme acteurs de changement. La réservation à la conférence est indispensable.

Informations pratiques

Charleroi Danse

Boulevard Pierre Mayence 65c – 6000 Charleroi

13/11 de 10h à 20h

Le festival est gratuit mais accessible seulement sur présentation du CST.