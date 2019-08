Carolographie, le projet photo qui met en avant la beauté de Charleroi

Trois jeunes passionnés de Charleroi et de photographie ont décidé de rendre hommage au Pays Noir à travers une magnifique série de photos. Ils s’appellent Alexis, Augustin et Martin, ils sont tous les trois étudiants et ont comme passion commune la photographie et la fierté d’être carolo.

En juin 2017, les jeunes hommes ont décidé de lancer le projet photos "Carolographie" pour essayer de redorer le blason du pays noir qu’ils aiment tellement. "On aime tout simplement notre région. Nous y avons vécu toute notre enfance et adolescence, nos familles et nos amis y sont originaires. Comme on le chante si bien au Sporting : " Pays de Charleroi, c’est toi que je préfère" expliquent les photographes dans les pages de La Nouvelle Gazette de Charleroi

C’est en arrivant à l’Université de Louvain-La-Neuve et de Mons que les trois amis se sont rendu compte que Charleroi était souvent associée à des clichés négatifs dans l’esprit des non-carolos. Les trois étudiants ont alors lancé le projet "Carolographie" pour montrer la beauté de l’ancienne cité industrielle : "Certains voient un peu Charleroi comme une ville industrielle sans intérêt. Le projet est une sorte de réponse aux clichés : vous pensez que la ville de Charleroi n’est pas intéressante ? Et bien, nous allons vous prouver le contraire."

"Carolographie" est à suivre sur Facebook et sur Instagram. C’est là qu’ils postent des photos, des vidéos et des anecdotes sur Charleroi. Les réseaux sociaux sont leur principal moyen de communication car les trois amis espèrent viser un public jeune. Ils espèrent pouvoir bientôt développer un site internet reprenant leurs photos et aimeraient beaucoup pouvoir étendre ce projet à d’autres villes de Belgique.