Camilla, la duchesse de Cornouailles, a lancé un club de lecture sur Instagram

Camilla Parker-Bowles vient de lancer son propre club de lecture sur Instagram. Allez-vous en faire partie ?

La duchesse de Cornouailles a toujours aimé lire : "Pour moi, lire est une belle aventure. J’aime lire depuis que je suis toute petite et j’aimerais que tout le monde puisse l’apprécier autant que moi. Vous pouvez vous échapper et vous pouvez voyager, vous pouvez rire et pleurer. Il y a tous les types d’émotions que les humains ressentent dans un livre." explique la duchesse dans une vidéo de présentation de son club de lecture sur le compte Instagram "Clarence House". Camilla Parker-Bowles est investie depuis très longtemps dans l’alphabétisation et prend son rôle de marraine d’associations qui promeuvent les bienfaits de la lecture, très à cœur.

Le club de lecture virtuel est sobrement intitulé "Le salon de lecture de la duchesse de Cornouailles". Camilla y partage ses livres coups de cœur mais aussi des rencontres avec des auteurs. Pour le moment, 85.800 personnes se sont abonnés au nouveau compte Instagram de l’épouse du Prince Charles.

Il semblerait que la famille royale d’Angleterre valide l’idée de Camilla puisque le compte Instagram officiel d’Elisabeth II a repartagé une photo de Camilla en train de lire, accompagné d’un petit texte faisant la promotion du club de lecture de la duchesse de Cornouailles.

Cette idée lui serait venue suite au premier confinement. En avril dernier, Camilla Parker-Bowles a effectivement partagé sa passion pour la lecture en publiant la liste de ses livres de chevet. Quelques mois plus tard, elle a partagé une autre liste, cette fois-ci avec ses coups de cœur de l’été. "Ce sont les lettres positives qu’elle a reçues du monde entier en réaction, qui ont encouragé la duchesse à créer la salle de lecture, à encourager les amateurs de livres de tous âges à découvrir de nouveaux écrivains et à créer un carrefour pour les communautés littéraires", peut-on lire dans le journal anglais "Hello !".