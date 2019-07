Bruxelles Mobilité est à la recherche de street artistes

Bruxelles Mobilité souhaite valoriser les trémies du réseau prémétro et tram de la STIB. Un appel à projet est lancé aux artistes de street art.

Dans la continuité d’une politique d’intégration des œuvres d’art dans le réseau métro et prémétro bruxellois, la Région et la STIB proposent aux street artistes, individus ou collectifs, de réfléchir à un projet participant à réintégrer l’espace des trémies dans l’environnement urbain. Ce projet s’inscrit également dans la politique de soutien de l’art urbain menée ces dernières années par la ville de Bruxelles.

L’appel à projet vise la réalisation d’un projet artistique original de street art sur 2 trémies. Il s’agit d’ouvertures dans le sol et les rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol, et inversement.

Les projets présentés feront l’objet d’une présélection par Bruxelles Mobilité sur base de l’avis d’un jury spécialement mandaté à cette fin. Ce dernier sera composé des représentants de Bruxelles Mobilité, de la commune concernée, de la ville de Bruxelles, de la STIB, des Comités et habitants du quartier (au cas par cas) et de deux experts extérieurs spécialisés en art public.

Les trémies concernées par l’appel à projet sont :

Trémie 1 : STATION GARE DU MIDI – Boulevard Jamart (Anderlecht). La réalisation est prévue pour octobre 2019.

Trémie 2 : STATION LEMONNIER – Rue du Midi (Ville de Bruxelles). La Réalisation est prévue pour octobre 2019.

Un prochain appel à projet concerna une série d’autres trémies pour une réalisation au printemps prochain :

Trémie 3 : STATION GARE DU NORD – Rue du Progrès (Schaerbeek).

Trémie 4 : STATION SIMONIS – Avenue de Jette (Koekelberg).

Trémie 5 : STATION SIMONIS – Avenue de la Liberté (Koekelberg).

Les détails de l’appel à projet sont à retrouver ici !