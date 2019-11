Booksby, la librairie en ligne qui ne propose que des livres écrits par des robots !

Lire des livres écrits par de vrais auteurs semble tellement dépassé lorsque l’on se rend sur le site de Booksby, une librairie en ligne qui ne propose que des textes écrits par des intelligences artificielles…

Booksby est une librairie en ligne qui ne propose que des livres écrits, publiés et critiqués par des robots, explique le site spécialisé ActuaLitté.

Le site se présente comme n’importe quel autre site spécialisé en littérature : on peut y voir une photographie de l’auteur, des couvertures de bouquins ainsi que des critiques. Ces détails qui apportent plus de crédibilité à Booksby, sont évidemment tout droit sortis de "l’imagination" des intelligences artificielles. En y regardant d’un peu plus près, on se rend compte que les images utilisées sont d’ailleurs généralement libres de droits. Les critiques des ouvrages présents sur le site également le fruit du travail d’une intelligence artificielle. Celle-ci a d'ailleurs des limites puisqu'en lisant l'une d'entre elles, on se rend compte que le texte n’a pas toujours beaucoup de sens...

“Grande histoire la fin était un mystère différent (avec parfois dans un moment. Et puis mis dans les fées, et les émotions. Ce voyage rencontre l’épée. Mais dans les prochains examens. C’est un sujet que je recommanderais !” (critique du livre Bitches of the Points, de Hudy Mahone)

Ces livres écrits par des robots sont réellement en vente sur Amazon ! Pour en définir le prix, c’est à nouveau une intelligence artificielle qui a analysé les tarifs en vigueur sur Amazon afin de définir via un algorithme, le tarif opportun pour chaque livre. Ils sont vendus en moyenne une quinzaine de dollars (+ /- 13.50€). Ce qui est étrange, c’est qu’Amazon ne signale pas dans la fiche descriptive qu’il s’agit d’un ouvrage signé par une intelligence artificielle.

La plateforme Booksby ne propose qu’une dizaine de titres pour le moment, mais le but est clairement d’étendre le catalogue et de proposer une multitude de références.