Bonne nouvelle: la Cinetek des réalisateurs débarque enfin en Belgique !

Dès ce jeudi 22 octobre, la Cinetek des réalisateurs débarque en Belgique pour le plus grand plaisir des cinéphiles.

La Cinetek est une plateforme VOD dédiée au cinéma du XXe siècle. Elle a été lancée en France, le 5 novembre 2015, de l’impulsion de réalisateurs. Cette plateforme VOD a pour vocation la diffusion du patrimoine cinématographique.

Tous les films présentés sur la plateforme sont choisis et commentés par des réalisateurs du monde entier. Chaque mois, un nouveau cinéaste compose sa cinémathèque idéale et dévoile 50 films, réalisés avant 2005 et qui ont eu une influence sur son travail.

Parmi les réalisateurs qui ont déjà fait une sélection, on retrouve le Belge Lukas Dhont : "Découvrir les films qui ont influencé un cinéaste a toujours été une manière pour moi de mieux comprendre la personne. Je voulais partager ces 50 films avec vous car ils ont eu une signification particulière pour moi à différents moments de ma vie et parce que je partage volontiers mon amour du cinéma" explique-t-il.

Le légendaire Martin Scorsese est également présent sur la Cinetek. Le réalisateur a divisé ses choix cinématographiques en deux listes : "J’ai tenté d’établir une liste de 'films formateurs' mais aussi une deuxième liste de films, comme une liste 'alternative', sur laquelle figurent des titres que j’aime peut-être encore plus que certains que j’ai cités sur cette première liste 'formatrice'. Et que dire des très nombreux films et cinéastes qui n’apparaissent pas sur ces listes et que j’admire. Nul doute que tout cela est très injuste…"

La liste des réalisateurs qui ont déjà envoyé leurs coups de cœur cinématographiques est longue : Bong Joon-Ho, Agnès Jaoui, Michel Hazavanicius, Alain Chabat, Marjane Strapi, Paul Verhoeven, Agnès Varda, Jaco Van Dormael, François Ozon, Cédric Clapisch, Jean-Pierre Jeunet et bien d’autres encore…

Dès le 22 octobre, la Cinetek ouvre donc ses frontières à la Belgique et au Luxembourg. Vous pouvez opter soit pour la location ou l’achat de film à la carte (en SD ou HD) et à partir du 10 novembre, vous pourrez opter pour un abonnement mensuel. Avec un catalogue composé de 860 films, il y a largement de quoi vous occuper durant de longs jours de quarantaine/confinement.