Boiler Room fête ses 10 ans !

Dix ans de Boiler Room c’est 800 streams et 5000 artistes à travers plus de 200 villes différentes. Pour célébrer ses 10 ans, Boiler Room compte mettre les petits plats dans les grands et célébrer la culture underground pendant un an !

Les soirées Boiler Room sont nées il y a 10 ans, à Londres. Tout a commencé par une simple webcam scotchée sur le mur d’une soirée. Cette webcam streamait le set d’un DJ depuis un entrepôt à Londres, dévoilant le côté underground de la ville. Brut, authentique, fait maison: le concept séduit et obtient très vite une renommée internationale. Les soirées les plus mythiques sont organisées par et pour les mélomanes à New-York, Londres, Los Angeles et Berlin. À ses débuts, Boiler Room est plutôt spécialisé dans la musique underground londonienne. Au fil du temps, sa programmation se diversifie et les plus grands noms de la musique techno y font un passage: Laurent Garnier, Sven Vath, Carl Cox, Peggy Gou, Breakboat, Ben Klock… Chaque stream dépasse à présent les 280 millions de vues par mois.

Leur mission est de transmettre la musique de manière innovante, donnant la voix aux personnes et aux histoires en marge du mainstream.

Dix ans, ça se fête, et les organisateurs de Boiler Room l’ont bien compris. 2020 sera une année importante en termes de célébration. Une tournée de soirées à travers le monde va avoir lieu dans des lieux insolites : des clubs mythiques et des hangars vont accueillir des Boiler Room. Lors de ces soirées, il y aura des artistes renommés qui ont contribué au succès des Boiler Room ces 10 dernières années, mais aussi des artistes locaux et émergents : les futurs noms de la scène underground.

A Bruxelles, c’est le Listen ! Festival qui va célébrer les 10 ans de Boiler Room en beauté. La fête d’anniversaire aura lieu le vendredi 7 février au Studio Citygate. Une série de talents belges seront mis à l’honneur ainsi que des poids lourds internationaux. Les fans de musique électronique y trouveront très certainement leur bonheur parmi cette line-up : ob Jobse, Peter Van Hoesen, Dr. Rubinstein, Elena Colombi b2b Interstellar Funk, Fais Le Beau b2b Vieira, Bjeor, Sixsixsixties, Kafim, Lunar Convoy, Walrus, Alfred Anders, Tele Talks b2b Vitesse.

Plus d’informations : sur le site de Boiler Room ou du Listen Festival.

Et pour revoir les Boiler Room les plus mythiques, ça se passe sur Youtube.