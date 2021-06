"Bisou à demain", le podcast qui donne la chair de poule

La recommandation podcast du jour s’appelle "Bisou à demain". C’est un podcast de fiction qui va vous donner la chair de poule. Entre polar et thriller psychologique, vous découvrez l’histoire d’une jeune femme qui se fait harceler par téléphone…

Le podcast "Bisou à demain" est signé par l’auteur et réalisateur Mehdi Bayad. Le monde bruxellois de la culture connaît bien son nom puisqu’il travaille pour le Théâtre de la Toison d’Or, pour lequel il a notamment coécrit avec Myriam Leroy la pièce "Sisters", qui interroge la place des femmes dans les trois grandes religions monothéistes. Il est aussi auteur de l’épisode "Brasier" de la websérie RTBF "OK Boomer", dont nous vous parlions il y a quelques semaines ici.

L’auteur, qui est désormais aussi podcasteur explique à la Scam pourquoi il aime tant ce format audio : "La puissance suggestive d’une œuvre audio est immense. En ce sens, il me semble que l’auditeur est parfois plus actif durant l’écoute d’un podcast qu’au visionnage d’un film, puisque son imagination doit recréer l’univers qu’il ne peut pas voir."

De l’imagination, il ne vous en faudra pas beaucoup pour vous glisser dans la peau de "Bisou à demain", un huit-clos téléphonique sur fond de thriller psychologique. Voici le pitch : "Beep, beep, beep", le téléphone sonne, un numéro inconnu apparaît sur l’écran. Lucie, une jeune bruxelloise, décroche. Au bout du fil, elle ne le sait pas encore, mais se trouve un homme aux intentions douteuses… Un pervers psychologique qui reste anonyme pour mieux la manipuler. Il sait que Lucie a commis un meurtre et il la menace de la dénoncer à la police si la jeune femme ne se plie pas à ses ordres.

Choisir le thème du harcèlement des femmes était une évidence pour ce jeune auteur, qui explique au micro de BX1 avoir été touché et inspiré par les histoires de harcèlement dont Myriam Leroy ou encore Rokhaya Diallo ont été victimes : "Le degré de violence qu’il peut y avoir sur les réseaux sociaux quand on a une opinion politique qui dérange est énorme. En ligne, il y a un acharnement sur les femmes et les femmes racisées et j’avais envie d’appuyer là-dessus et j’avais envie de le dénoncer."

"Bisou à demain" c’est un podcast en 17 épisodes de 10 minutes à retrouver ici. Bonne écoute !