Bérangère Kief est de retour dans une nouvelle websérie humoristique sur la grossesse

On avait adoré Bérangère Kief dans "Bref" et on est heureux de la retrouver à l'affiche d'une nouvelle mini-série humoristique sur la grossesse nommée "Têtard".

"Têtard" suit avec un regard décalé, le quotidien de deux jeunes trentenaires propulsés du jour au lendemain vers la vie de parents. Cette grossesse, c'est une nouvelle à laquelle Ben et Emma n'étaient pas vraiment préparés... Il vont d'ailleurs la vivre comme on se prépare à l'arrivée imminente d'un cataclysme!

Cette fiction raconte avec humour et tendresse les différentes étapes de la grossesse, ses hauts et ses bas, ses questionnements. Ce qui est surprenant pour une websérie sur la grossesse, c'est que la mini-série emprunte des codes aux films d'horreur, de science fiction et d'action, ce qui rend le ton d'autant plus absurde et décalé. Il est pourtant question de thématiques sérieuses et importantes dans "Têtard": le désir féminin et la mise à l'écart du père sont par exemple abordés lors des premiers épisodes.

Les 15 épisodes (de +/- 5 minutes chacun) de la minisérie "Têtard" sont à découvrir sur Youtube ou sur le site de Canal +.