Belle découverte: la bibliothèque sonore des femmes

Recevoir un appel de l’au-delà d’une grande autrice que vous admirez, c’est désormais possible… Ou presque !

Le 140 vous propose de vivre une expérience littéraire originale intitulée "La bibliothèque sonore des femmes". Pour participer, c’est simple et ça ne prendra que 6 minutes de votre temps.

Le but de cette expérience sonore est de réentendre de grandes écrivaines aujourd’hui disparues. Pour ce faire, le 140 a demandé à des autrices contemporaines d’inventer des monologues qui mettent en scène Olympe de Gouges, Virginia Woolf ou encore Emily Dickson. Ces monologues vous sont ensuite lus par téléphone.

Le concept de "La Bibliothèque sonore des femmes" a été inventé par Julie Gilbert, autrice, scénariste et performeuse franco-suisse. "Ses performances interrogent la place des femmes dans la société et elle crée les poèmes téléphoniques, comme une possible résistance poétique" explique le 140 sur son site internet.

Pour participer à cette expérience littéraire, il faudra être disponible le 4 février entre 17 heures et 20h30. L’appel sera passé par Whatsapp et durera environ 6 minutes.