BBC et la caverne d'Ali Baba du son

La prestigieuse société médiatique britannique vient de dévoiler une bibliothèque sonore qui contient plus de 16.000 enregistrements sonores.

Nicolas Demorand le relevait dans sa chronique sur France Inter, la société de production britannique, toujours à la pointe en matière d’innovation, vient de mettre en ligne quelques 16.000 enregistrements sonores. Gratuits, téléchargeables et utilisables à l’envi (pour un usage commercial il faudra quand même payer), ces sons vont de la dactylographie énervée à des ambiances sonores de rues avec des enfants qui jouent ou encore à l’émulation d’un bureau de poste belge (c’est vrai). Le paradis pour les techniciens du son et pour les adeptes de l’ASMR.

Cette bibliothèque a été lancée en version beta, la “BBC Sound Effects” est donc encore un test et peut s’améliorer, les recherches avancées seront d’ailleurs bientôt disponibles. A ce stade, le moteur de recherche est déjà très bien fait et l’on trouve déjà à peu près tout en terme de sons basiques et mêmes d’enregistrements bizarres comme des chasses d’eau ou des gloussements d’enfants en train de prendre leur bain. Les sons peuvent être utilisés pour un usage personnel, de recherche, mais aussi dans un but éducatif, pour apprendre aux étudiants à faire des habillages sonores par exemple. Ils sont téléchargeables au format .wav et soumis à la licence de la BBC, pour les utiliser dans un autre contexte, il suffit de demander l’accord à la société de production britannique et payer une redevance.

La Bibliothèque BBC Sound Effects est à visiter ici.