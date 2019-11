Avis aux fans de Bill Murray, ce documentaire d'Arte est à voir !

Arte met à l’honneur l’acteur, humoriste et réalisateur américain Bill Murray dans un fantastique documentaire. De Jim Jarmusch à Wes Anderson en passant par "Un jour sans fin", Arte dresse un portrait impressionniste du comédien dont la carrière à éclipses et l’imprévisibilité continuent à nourrir le mythe.

Le réalisateur Stéphane Benhamou a décidé de partir en quête de Bill Murray, 68 ans, comédien à la mélancolie existentielle et au potentiel comique hors norme. Rien n’est laissé au hasard dans ce documentaire, ses origines catholiques irlandaises, son talent précoce pour l’improvisation, sa consommation excessive de cannabis, sa fausse alerte à la bombe à bord d’un avion, son amitié avec John Belushi et Harold Ramis, ses passages au "Saturday Night Live", ses premiers succès avec "Meatballs" ou encore "SOS Fantômes", mais aussi sa mélancolie permanente, ses études incognito à la Sorbonne et sa passion éternelle pour Keaton.

Sa filmographie n’est plus à présenter : "Lost in translation" de Sofia Coppola, "La vie aquatique" de son désormais frère d’âme Wes Anderson, "Broken flowers" de Jim Jarmush, mais aussi "Un jour sans fin", "Space Jam", "SOS Fantômes" "Rock the Kasbah" et "Garfield"…

Le film de Stéphane Benhamou a le mérite de montrer "combien Bill Murray reste, envers et contre tous, le seul auteur de sa légende et le génial orchestrateur de son énigme." "Le fantastique Mr Murray" sera disponible sur le site d’Arte jusqu’au 1er décembre 2019. Dépêchez-vous de le regarder !