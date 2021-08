Avis aux artistes : le CHU de Liège lance un appel à projets pour décorer l’Institut de Cancérologie "Arsène Burny"

Le CHU de Liège vient de lancer un appel à projets à destination d’artistes. L’idée derrière ce concours est d’égayer le quotidien des patients du nouvel Institut de Cancérologie " Arsène Burny ".

Le concours est ouvert à tous les artistes, sans limite d’âge, de nationalité ou de domicile. La démarche artistique doit par contre, tenir compte de la spécificité du lieu et du public qui accédera au nouvel Institut de Cancérologie " Arsène Burny ". L’œuvre sera en effet à la fois visible en entrant et en quittant le bâtiment. Le lauréat disposera de la somme de 50.000€ pour créer et réaliser cette fresque.

L’œuvre sera exposée dans le couloir (longueur 22 m, largeur 3m30) qui relie la grande verrière du CHU de Liège au Sart Tilman à la passerelle amenant à l’Institut de Cancérologie " Arsène Burny ". Elle se trouvera sur le côté droit du couloir : sur ce mur, des panneaux ont été installés. Il s’agit de 17 caissons verticaux lumineux rétroéclairés alignés et rythmés par neuf panneaux blancs. Tous les panneaux peuvent être utilisés, les rétroéclairés comme les blancs.

Le jury qui choisira le lauréat est composé de 9 membres : l’Administrateur délégué du CHU de Liège (qui en assure la présidence), deux représentants du CHU de Liège, deux représentants de l’Institut de Cancérologie " Arsène Burny " et quatre représentants du monde des arts plastiques : à savoir 1 représentant du Musée en plein Air du Sart Tilman, un représentant de l’Académie de Liège, un représentant du Centre d’Art contemporain " La Chataigneraie ", et un représentant des Musées de la Ville de Liège. Sur base des dossiers reçus, le jury effectuera un classement de trois artistes dans un ordre prioritaire. La réalisation sera d’abord proposée au 1er classé puis au 2e si le premier venait à se désister, puis au 3e si les deux premiers venaient à se désister.

Pour participer à l’appel à projets :

Si vous êtes artiste et que vous souhaitez remettre un projet dossier pour l’appel à projets, notez que les candidatures sont à remettre, en français, pour le jeudi 30 septembre 2021 au plus tard.

Les dossiers doivent contenir :

- une présentation de l’artiste

- une liste de ses réalisations antérieures

- une explication illustrée du projet

- la philosophie qui sous-tend son œuvre

- des photos et dessins d’ouvrages exécutés

- une estimation budgétaire du projet

Le tout est à déposer en 2 D version papier et numérisée (support USB ou par mail) à l’adresse suivante : Centre Hospitalier Universitaire de Liège Centre Logistique de Chênée Service des Marchés Publics Rue des Pontons 25 B-4032 Chênée.

Pour plus d’informations, veuillez lire ici le règlement du concours.