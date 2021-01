"Au dos des nuits": de la poésie à vos fenêtres

"Au dos des nuits" est un projet poétique et protéiforme lancé par l’asbl BRUITS. Son but : faire rencontrer la poésie et les gens.

BRUITS est une structure qui produit des œuvres d’art de médiums différents : cinéma, musique, livre… Fin décembre, elle a lancé la campagne "Au dos des nuits", qui consiste à afficher une série de poèmes à vos fenêtres, partout en Belgique. Disponibles en français et en néerlandais, ces affiches (entièrement gratuites), permettent d’illuminer les façades et d’offrir un moment de poésie, de douceur et d’évasion aux passants.

"Les temps sont difficiles et en ce moment, il y a peu de place pour l’imagination et le rêve dans nos vies. En tant qu’écrivain, j’avais envie de réagir. J’ai donc eu l’idée de créer cette campagne de poèmes affiches." explique Maxime Coton, l’auteur des poèmes de "Au dos des nuits" dans la vidéo de présentation du projet.

La poésie fait partie de ces choses auxquelles on peut se raccrocher quand tout est noir tout autour. C’est cette petite lueur qui nous dit que quoiqu’il se passe, on peut être vivants.

Pour participer à cette campagne poétique c’est facile, il suffit de se rendre sur le site de l’asbl BRUITS et de remplir le formulaire avec vos coordonnées. Vous recevrez ensuite par la poste une affiche à coller à votre fenêtre. Chaque affiche se compose de deux faces : au recto, se trouve l’intégralité du poème, visible par la personne qui l’aura installée à sa fenêtre. Au verso, on retrouve un vers issu du même poème, visible depuis la rue. Une fois la nuit tombée, les affiches s’illuminent grâce à une couche luminescente ajoutée en sérigraphie. Et il n’y a plus qu’à laisser la magie opérer !

"Ces mots ce sont des invitations à se connecter à cette part irréductible en nous-même, qui ressent, qui aime, qui doute, qui souffre. C’est un espace de solitude habité que je voudrais créer avec vous" explique l’auteur des poèmes.

Une fois votre affiche reçue et installée, les participants sont invités à partager le résultat sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #audosdesnuits.