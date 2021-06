"Au-delà du Club", un livre qui présente le monde de la nuit par le prisme des femmes

La DJ Sarah Gamrani (Hawa Sarita) souhaite publier un livre collectif, poétique et féministe qui explore la fête et le monde de la nuit à travers des perspectives d’artistes femmes.

Les clubs n’ont pas encore rouvert leurs portes depuis les différents confinements dus au coronavirus et nul doute que nous sommes nombreux à attendre avec impatience de pouvoir retourner danser jusqu’aux petites heures du matin devant notre artiste/DJ préféré. La pause forcée des sorties nocturnes a amené de nombreuses personnes à s’interroger sur la manière dont on faisait la fête avant. Parmi ces personnes on retrouve la DJ française Hawa Sarita. Accompagnée d’amies artistes féminines, elle ose la réflexion sur le monde de la nuit, qui est loin d’être un exemple en termes de tolérance.

En effet, selon une étude de Facts 2020 "Female : Pressure": entre 2017 et 2019, seulement 20.5% d’artistes bookés en festivals étaient des femmes et 0.7% étaient non binaires. Autre statistique effrayante : 57% des femmes interrogées (selon l’association Consentis) déclarent en avoir été victimes d’agressions sexistes et sexuelles en milieu festif… Partant de ces constats choquants, huit artistes femmes ou issues de minorités de genres de la scène électro française ont décidé de s’unir pour publier "Au-delà du club", un ouvrage collectif qui réimagine les pratiques festives des scènes électroniques.

Ce projet de recherche poétique et féministe part du constat suivant : "les systèmes d’oppression et de discrimination présents dans nos sociétés se retrouvent également dans les espaces festifs que nous fréquentons. Comment et pourquoi est-il important d’en rendre compte ? La rupture créée par la crise pandémique ainsi que l’arrêt forcé des évènements festifs nous a incité à questionner notre rapport à la fête, pour tenter de l’imaginer différemment" explique Sarah Gamrani dans son appel au crowdfunding.

Au-delà d’un manque de parité, la scène électronique invisibilise aussi la diversité des corps, des genres, des races sociales et des diversités musicales.

Le but de "Au-delà du Club" est donc de proposer une réflexion autour de notre manière de faire la fête afin de rendre celle-ci plus inclusive, plus safe et plus respectueuse de notre environnement et des diversités qui la composent. Ce manifeste politique est présenté sous la forme d’une cinquantaine de poèmes, écrits par les artistes participantes : Sarah Gamrani, Ara, Hewan Aman, Mab’ish, Maelita, Mel C, Olympe4000, Tatyana Jane et Rrose Sélavy. Vous pourrez aussi y lire des textes et des réflexions sur les pratiques festives des musiques électroniques, ainsi qu’y apprécier des photos argentiques capturées en soirées et bien d’autres choses encore.

Pour prendre part au crowdfunding et aider au financement de "Au-delè du Club", c’est par ici !