Artips, la newsletter et le podcast qui vont vous faire aimer l’Histoire de l’Art

Des anecdotes rigolotes sur des œuvres d’art à lire en moins d’une minute ? Voici la promesse alléchante d’Artips, une newsletter qui démocratise l’Histoire de l’Art depuis 2013.

Comment gagner plus de camemberts au Trivial Pursuit ? Vous abonnez à la newsletter Artips serait déjà un bon commencement, car c’est un moyen rapide, original et efficace pour développer votre culture générale sur la thématique du monde de l’art. Depuis 2013, la start-up Artips envoie des newsletters plusieurs fois par semaine avec des anecdotes lisibles en moins d’une minute à des milliers d’abonnés.

Derrière cette newsletter on retrouve trois passionnés d’art : Gérard, professeur d’histoire de l’art qui valide la véracité de chacune des anecdotes. Coline, chasseuse d’anecdotes en chef, et Jean, chef d’orchestre qui s’assure qu’elles arrivent à l’heure dans les boîtes mail de chaque abonné. En plus de ces trois membres fondateurs, viennent s’ajouter plus de 200 contributeurs volontaires : ils sont professeurs en histoire de l’art, guides de musées, médiateurs, étudiants en histoire de l’art ou encore amateurs éclairés… Les œuvres qui sont au cœur des anecdotes sont éclectiques : sculptures, peintures, photographies, objets de design… Elles datent de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle et proviennent tous les courants artistiques.

Artips, c’est comme ouvrir une petite fenêtre sur l’art, qu’il soit d’hier ou d’aujourd’hui, par un grand nom ou un illustre inconnu, et toujours grâce à un récit incroyable… Mais vrai !

Puisque la newsletter a rencontré, au fil des ans, un succès de plus en plus important, la start-up a décidé de décliner le concept en d’autres médias. Depuis 2020, le site d’anecdotes sur les œuvres d’art se décline aussi en podcast ! En trois minutes top chrono une histoire originale vous est racontée. Un podcast qui s’écoute le temps d’une pause-café par exemple ! Artips, c’est aussi une application ! En la téléchargeant, Artips vous propose de découvrir les 10 meilleurs secrets des artistes, expositions, lieux culturels et musées !

Pour vous convaincre de vous abonner à la newsletter, de tendre une oreille au podcast ou encore de télécharger l’application, voici quelques exemples de découvertes que nous avons faites via Artips. Saviez-vous que Mona Lisa avait une sœur jumelle ? Que le Chat botté se cache au Jardin des Tuileries ? Que Michel-Ange était susceptible ? Pourquoi Van Gogh était-il obsédé par la couleur jaune ? Ou encore qu’Andy Warhol avait une bonne raison de chatouiller ses modèles ? Pour connaître la réponse à toutes ces questions, vous savez ce qu’il vous reste à faire… !