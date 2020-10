Arte se lance dans le streaming de séries et c'est gratuit !

Arte lance aujourd’hui le stream de séries sur son site ArteTV et propose une offre exclusive : entre titres cultes, pépites rares ou inédites, il va y en avoir pour tous les goûts !

Dès ce samedi 3 octobre et d’ici fin 2020 ce ne sont pas moins de 144 pour près de 100 heures de séries qui seront mis à votre disposition sur le site d’Arte.

On y trouvera à la fois des séries emblématiques d’ARTE (Ainsi soient-ils ou encore Hatufim – la série israélienne qui a inspiré Homeland -) mais également des pépites inédites venues de toute l’Europe.

On aime tellement les séries qu’on en voulait plus encore ! On n’a pas la place à l’antenne, donc cette offre exclusive sera composée de séries inédites, de notre replay actuel, et puis de reprises.

Pour commencer, Arte vous gâte avec une collection de séries "very British": 8 séries anglaises sont disponibles sur la plateforme dont la culte Inside No.9 et A Young Doctor’s Notebook avec Daniel Radcliffe d’Harry Potter et Jon Hamm de Mad Men. Les séries seront disponibles en version originale, sous-titrée en français.

En proposant cette plateforme dédiée aux séries, Arte ne se positionne pas comme concurrent direct à Netflix et Amzone Prime expliquait Olivier Wotling, directeur de l’Unité Fiction d’Arte sur France Inter : "Il y a mille façons de faire une offre sur des plateformes. Nous, on propose quelque chose qui ne joue pas sur le volume, qui ne joue pas sur la fuite en avant à tout prix de la nouveauté. Très souvent cela se vit dans une sorte de boulimie un peu angoissée. Nous, on propose quelque chose qui est presque une cure contre cela, qui prend le temps, qui savoure."

L’offre va évoluer en permanence explique le directeur de l’Unité Fiction qui est en train de travailler sur une sélection autour des originaux. Il s’agit de séries qui sont connues par un remake américain ou anglais. Ici, la plateforme d’Arte va vous proposer de (re) découvrir l’originale qui est née dans un autre pays. Le budget d’acquisition des séries a été dévoilé par Olivier Wotling : aux alentours de 32 millions. Avec cet investissement, le média public compte bien rajeunir son audience et il y a des chances que ça marche vu le programme de qualité et la gratuité du stream.

Pour regarder toutes ces séries, rendez-vous sur le site d’Arte. Il suffit d’aller dans la rubrique "Séries et Fictions".