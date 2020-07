Arte Radio lance un concours de podcast sur le thème de l'été et tout le monde peut y participer!

Quel est votre plus beau souvenir d'été? Et celui de votre grand-mère? Arte Radio vous invite à tendre le micro pour enregistrer l'histoire de ce premier baiser volé en vacances, cette anecdote rigolote à la plage ou encore cette rencontre insolite en montagne...

Du 2 juillet au 31 août 2020, les Audioblogs ARTE Radio organisent, pour la sixième année consécutive, en partenariat avec Télérama et Sennheiser , leur concours dédié à tous les amoureux du podcast. Ce concours est ouvert à tout le monde: professionnels ou amateurs du son.

Pour participer à ce concours vous devez raconter une histoire sur le thème de l'été en trois minutes top chrono. Pour ce faire, vous êtes invités à tendre le micro à votre grand-mère, à votre voisin, à un.e inconnu.e, à votre amoureux.se, ou tout simplement à vous-même! Demandez-leur, ou demandez-vous, quel souvenir d’été reste encore bien vivant en elles/eux/vous.

Un premier baiser, un rendez-vous manqué, une chanson fredonnée, les belles et les mauvaises rencontres, les aveux, les serments et les secrets de famille…

"Vraies réminiscences ou souvenirs inventés, faites-nous replonger dans un été proche ou lointain, entre 1920 et 2020, en 3 minutes maximum" peut-on lire dans la description du concours.

Si votre histoire séduit le jury, le podcast gagnant sera diffusé et son auteur.e rémunéré.e par Arte Radio. En plus de la diffusion, des prix sont à la clef! Le jury est composé de Carole Lefrançois (journaliste à Télérama) , Aurélie Sfez (productrice du podcast " A la Dérive " sur Radio Nova et de l’émission " Place du marché " sur France Inter), Silvain Gire (rédacteur en chef d’ARTE Radio), Thomas Guillaud-Bataille (coordinateur des Audioblogs).