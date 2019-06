Arnold Schwarzenegger se met au rap dans la chanson " Pump it up – the motivation song "

Oui, vous avez bien lu le titre de cet article : Arnold Schwarzenegger, l’acteur de Terminator, l’ancien gouverneur de Californie, l’homme qui a été 5 fois Mister Univers et 7 fois Monsieur Olympia nous dévoile un de ses nombreux talents jusqu’à présent insoupçonné : le rap !

C’est le chanteur Autrichien Andreas Gabalier qui a eu l’idée un peu folle d’inviter Arnold Schwarzenegger à pousser la chansonnette sur l’un de ses morceaux. La chanson " Pump it up – the motivation song " évoque la carrière inspirante d’Arnold Schwarzenegger qui est pour rappel, austro-américain. Le portrait dressé par le chanteur est plutôt élogieux, il évoque son passé de culturiste, sa carrière d’acteur et aussi son rôle gouverneur qu’Arnold Schwarzenegger a pris très à cœur. Dans le clip on voit des images d’archives d’Arnold Schwarzenegger, des images du studio dans lequel Andreas Gabalier et Schwarzy sont en train d’enregistrer leur morceau et des images d’eux en train de s’entraîner dans le célèbre Gold’sGym à Santa Monica en Californie.

Après environ 1min30, surprise, Arnold Schwarzenegger s’invite derrière le micro pour rapper un couplet dans lequel on peut l’entendre dire : " Hé, je suis Arnold Schwarzenegger et écoute attentivement / Creuse au plus profond de toi et demande-toi qui tu veux être / Pas quoi, mais qui - si tu crois au succès, travaille comme un diable, fais-toi confiance et tous tes rêves deviendront réalité ". Et ce n’est pas tout, un peu plus tard dans la chanson, Arnold Schwarzenegger s’adonne à un deuxième couplet : "Enfreins certaines règles, frappe le mur, n'aies pas peur d'échouer / Tu dois sortir des sentiers battus et moi je dis 'On a rien sans rien' / Je ne veux pas entendre que c'est impossible, donne toujours quelque chose en retour / Mon nom est Arnold Schwarzenegger et je serai de retour". Cette dernière phrase n'échappera pas aux fans comme une référence à "Terminator". "