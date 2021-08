Apprenez les langues avec humour grâce à Loïc Suberville

Vous aussi vous trouvez parfois que les "langues n’ont aucun sens"? Alors les vidéos de Loïc Suberville devraient vous plaire ! Un jeune artiste à suivre pour une pause humoristique efficace.

Depuis un peu plus d’un an, ses vidéos humoristiques sur les différences entre les langues (majoritairement anglais français) font rire le monde entier. Loïc Suberville est comédien et est une vraie star des réseaux sociaux. Sur Tik Tok, Instagram et Youtube, on le suit depuis partout en France mais aussi des pays anglophones !

Il faut dire que les langues, Loïc en maîtrise plusieurs. Le jeune homme de 25 ans a en effet trois nationalités ! Il est né à Mexico, a grandi aux Etats-Unis et vit à présent à Paris depuis quelques années.

Sa première vidéo à avoir cartonné sur Tik Tok est une traduction d’une phrase anglaise, dont la version française est composée uniquement de mots qui ont la même prononciation. Exemple : "vers", "vert", "verre"… Vous l’aurez compris, le dada de Loïc Suberville, c’est de jouer avec les langues et avec les mots. Et c’est la raison pour laquelle il fait rire aussi bien les francophones qui apprennent l’anglais, que les anglophones qui apprennent le français.

La langue française compte de (très nombreuses) règles et expressions, c’est dans la prononciation et la grammaire que le comédien trouve son inspiration "Dans mon téléphone, j’ai une liste gigantesque où j’ai toutes les règles françaises qui n’ont aucun sens. Ce qui est difficile, c’est de transformer ça en sketch. Je relis la liste tous les jours en essayant de trouver de l’inspiration" explique Loïc Suberville dans une vidéo de Konbini :

"J’ai beaucoup de respect pour les gens dans le monde qui apprennent le français."

Si vous suivez le comédien sur ses réseaux, vous aurez sans aucun doute remarqué qu’il porte toujours la même veste. Une jacket en jeans avec des écussons et des motifs à carreaux rouges et noirs. Pourquoi ? Loïc Suberville a confié ce secret à Konbini : "Je m’achète jamais des trucs, je suis très basique concernant la mode. Et quand j’ai vu ce blouson je me suis dit peut-être que les gens ne swiperont pas s’ils voient une jacket cool !"

Vous partez en vacances dans un pays où l’on parle la langue de Shakespeare et vous souhaitez revoir vos bases ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire. Enjoy !