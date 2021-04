Apprenez l'aquarelle sur Instagram grâce aux "Tribulations de Marie"

Ex-ingénieure, Marie Boudon a tout quitté en 2017 pour lancer son entreprise de cours vidéos sur l’aquarelle, une passion qu’elle partage avec le plus grand nombre.

Les aquarelles des "Tribulations de Marie" sont fraîches, modernes et inspirantes. Marie Boudon trouve son inspiration dans la nature qui l’entoure, propose des aquarelles à base de plantes, de fleurs et de bouquets, ses dessins sentent bon le printemps !

Marie s’est lancée dans l’aquarelle en 2013, lors d’un erasmus. Très vite elle a commencé à partager ses peintures sur son blog personnel. A la base, l’artiste n’imaginait pas pouvoir vivre de son art et s’adonnait à l’aquarelle surtout par passion. Le déclic est arrivé en 2017, suite à une demande d’une maison d’édition, lui proposant de créer un livre d’aquarelle. Suite à ce projet, elle décide de quitter son job et de se lancer dans ce projet artistique à 100%. Le pari fou de l’artiste paie ! Aujourd’hui, 4 ans plus tard, Marie a engagé trois personnes pour travailler avec elle et a déjà publié trois livres sur l’aquarelle.

Pour moi l’aquarelle, ce n’est pas seulement un loisir créatif. C’est retrouver confiance, se déconnecter, se dépasser… Cela a changé ma vie !

Sur ses réseaux sociaux, l’artiste partage trucs, astuces et inspirations gratuitement. A côté, elle a lancé une série de vidéos payantes pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin dans l’apprentissage voire carrément se professionnaliser. Les commentaires des participants sont élogieux : "Tu donnes tellement d’astuces et avec tant de générosité… Tes cours étaient une expérience géniale, j’ai adoré passer des heures devant tes vidéos, et progresser à vue d’œil" écrit Marion.

Suivez Marie Boudon sur Instagram, Youtube et internet.