Apprendre les langues en regardant vos séries préférées sur Netflix, c’est possible

Apprendre l’espagnol en regardant "Casa De Papel", l’anglais en regardant "Sex Education", l’allemand en regardant "dark" ou encore l’italien en regardant "Baby", c’est désormais possible grâce à "Learning languages with Netflix".

"Learning languages with Netflix" est une extension de Google Chrome qui vous permet d’apprendre une langue étrangère en regardant votre série préférée. Le principe est simple, le programme vous permet de regarder une série ou un film avec deux sous-titres, placés l’un en dessous de l’autre. Le premier est dans votre langue natale, le deuxième dans la langue étrangère que vous souhaitez apprendre.

L’extension Google Chrome vous propose également plusieurs options bien pratiques : il est possible par exemple de ralentir les dialogues afin de pouvoir les écouter et les lire à son rythme. Vous pouvez aussi faire ressortir certains mots de vocabulaire importants en surbrillance et enfin, l’extension vous propose également un dictionnaire de traduction. Celui-ci est disponible en plaçant votre souris sur le mot que vous souhaitez traduire.

Pour l’installer, il suffit d’aller dans le Chrome web store. Vous tapez "Learning languages with Netflix" et vous cliquez ensuite sur ajouter à Chrome. A chaque fois que vous lancerez un film ou une série sur Netflix, l’extension vous proposera de réviser une langue étrangère. Les langues disponibles pour le moment sont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le néerlandais, le norvégien, le portugais, l’espagnol, le suédois et même le turc !