Angèle va vendre les pulls "Anti Sexism Academy" de son clip "Balance ton quoi" au profit d'associations

Lundi 15 avril, la chanteuse Angèle a sorti le clip de "Balance ton quoi" dans lequel elle fait le procès du sexisme. Les uniformes portés dans le clip seront bientôt mis en vente, au profit d'associations.

A chaque nouvelle sortie de clip, la prodige belge de la pop fait le buzz. Une fois n'est pas coutume, avec "Balance ton quoi", Angèle fait un carton. Trois jours après la sortie, il dépasse les 4 millions de vues!

Dans le clip Angèle joue le rôle de la juge, l'avocate et l'accusée d'un tribunal fictif du sexisme ordinaire. On la voit aussi aux commandes d'une académie dans laquelle on apprend à ne plus être sexiste. Tous les participants des cours donnés par Angèle portent un pull blanc sur lequel il est écrit en mauve "Anti Sexism Academy".

La chanteuse a annoncé sur son compte Instagram que les uniformes portés dans ce clip seraient très bientôt disponibles à la vente: " Les uniformes de l’Anti-Sexism Academy ont été réalisés en collaboration avec @meufparis et @charlotteabramow. Vous pourrez bientôt les retrouver en vente sur la boutique en ligne. Tous les bénéfices seront entièrement reversés à deux associations féministes : " Centre 320 rue Haute " en Belgique et " @lamaisondesfemmes_sd " en France, qui agissent notamment en faveur des femmes victimes de violences."

La marque avec laquelle Angèle s'est associée a également posté un message sur Instagram. Elle annonce qu'en plus du pull blanc, le polo mauve "Feminist in progress" notamment porté par Pierre Niney, sera également disponible à la vente prochainement.

Les deux associations choisies par Angèle et Meuf sont "320 Rue Haute" en Belgique, qui s'occupe de planification familiale et de santé sexuelle à Bruxelles et "La maison des femmes de Saint-Denis" en France, qui est un centre d'accueil pour femmes victimes de violences. L'intégralité des bénéfices réalisés sur ces ventes de pulls et de polos seront reversés. La collection par contre, sortira en édition limitée. Pour être sûrs de ne pas la louper, Meuf vous invite à vous inscrire sur leur site.