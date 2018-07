“Alors ton été, raconte” : concours de podcast sur Arte Radio

En partenariat avec les Inrocks, Arte propose un concours de récit estival sous forme de “selfie sonore”.

A la rentrée de septembre, c’est toujours la même rengaine quand on retrouve ses amis autour d’une chope de bière pour profiter des derniers rayons de soleil estivaux. Cela fait longtemps que l’on ne s’est pas vus, il faut narrer encore et encore ses vacances à la plage, à la montagne ou à la maison. Mais il y a t-il vraiment plus de choses à raconter pendant l’été ? Arte Radio, Les Inrocks et Sennheiser organisent un concours de podcast dédié aux récits de vacances. “Alors ton été, raconte” est ouvert aux professionnels ou amateurs qui racontent de façon originale, drôle et surtout personnelle sa saison estivale, les grains de sable entre les doigts de pied, le bitume brûlant ou les coups de soleil. Clôture du concours le 31 août.

Racontez votre été en 4 minutes maximum et remportez une diffusion rémunérée sur le site d'ARTE Radio. Faites vibrer nos oreilles au son de votre intime été avec une histoire racontée à la première personne du singulier. Comme un selfie mais tout en son, comme un échantillon de votre vie, de notre monde et de la saison.

Si vous avez une belle plume et une belle voix, il suffit donc d’enregistrer sa capsule et l’envoyer au format mp3, accompagnée d’une photo, un titre et un petit texte de présentation ainsi que ses coordonnées à l’adresse audioblog@artefrance.fr dans un mail nommé “Concours podcast été 2018”. Tous les podcasts seront publiés sur un site dédié et les cinq premiers recevront des prix, le lauréat sera diffusé sur Arte Radio et les Inrocks.

Plus de détails sur le site d’Arte Radio

L’évènement sur Facebook