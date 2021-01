Ada Yokota, l'illustratrice qui lutte contre les stéréotypes

Les médias du monde entier utilisent les illustrations bienveillantes d’Ada Yokota. Faites le test : tapez son nom dans un moteur de recherche et vous verrez apparaître des dizaines d’articles sur le coronavirus dans toutes les langues reprenant les jolis dessins de l’illustratrice japonaise.

Si vous êtes adepte des médias en ligne, vous avez probablement déjà vu un dessin d’Ada Yokota, une jeune illustratrice talentueuse basée au Japon. Ada Yokota travaille depuis quelques années avec des banques d’images telles que iStock et GettyImages. Grâce à cela, son travail est repris dans les médias du monde entier. Ceux qui ont payé un accès à ces banques de données, utilisent effectivement les dessins d’Ada Yokota pour illustrer de nombreux articles en ligne, notamment sur le covid. Un sujet universel qui a beaucoup été traité par les médias dernièrement et qui n'est pas toujours facile à illustrer. Un succès auquel la jeune femme ne s’attendait pas : "Je ne pensais pas pouvoir vivre de ma passion, mais maintenant je commence à croire en ce que je fais. Je peux désormais me concentrer sur ce que je veux réellement faire dans la vie et me consacrer à mes centres d’intérêt", explique Ada Yokota à la revue Artistikrezo.

Si ses dessins séduisent autant, c’est notamment parce qu’Ada Yokota est une artiste engagée qui n’a pas peur de briser les stéréotypes liés aux représentations du corps et notamment du corps féminin. Au lieu de dessiner des femmes toujours filiformes, blanches de peau et blonde aux yeux bleus, Ada va proposer des versions plus réalistes du corps féminin: différents types de corps et de toutes les couleurs de peau. Il en est de même pour toutes ses autres illustrations dont celles sur le covid, qui se veulent universelles. L'artiste se décrit d’ailleurs comme étant une "illustratrice body positive". A travers ses dessins, Ada Yokota souhaite proposer plus de diversité et d’inclusivité : "Je pense que nous devons nous éduquer davantage pour comprendre comment célébrer toutes les formes de diversité et articuler un nouveau langage, afin de définir ce qui est acceptable ou non, à une époque où l’inclusion devient une priorité", confie l’artiste au magazine Artistikrezo.

L'objectif ultime d'Ada Yokota en tant qu’artiste est de pouvoir défier les normes de beauté traditionnelles et offrir de nouvelles perspectives. Bien que l’artiste ne soit qu’au début de sa carrière (qu’on lui souhaite longue), on peut dire que cet objectif est déjà hautement relevé.