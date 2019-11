A voir sur Youtube : Data Gueule, la chaîne qui décrypte les phénomènes de société à coups de données chiffrées

La COP 21, les paradis fiscaux, le marketing politique, les inégalités de sexe, la démocratie, le tourisme de masse… La chaîne Youtube "Data Gueule" s’attaque à tous les mécanismes de notre société et les démystifie à coups de data chiffrées. Si vous avez envie de perdre du temps sur Youtube de manière intelligente, "Data Gueule" est faite pour vous !

Chaque épisode de "Data Gueule" ne dure que 4 minutes environ et pourtant, c’est plus que suffisant pour vous retourner le cerveau. Le petit génie derrière cette chaîne Youtube s’amuse avec les données chiffrées que nous recevons dans tous les sens quotidiennement. Si nous prenons le temps d’en emmagasiner quelques-unes, soyons honnêtes, la plupart nous passent au-dessus de l’épaule… Et c’est là que l’émission Youtube "Data Gueule" devient intéressante à regarder puisqu’elle vous livre un condensé de toutes ces informations et données que nous recevons tous les jours et à toute vitesse. Le tout est présenté sur un ton ludique, condensé et didactique.

Pourquoi le salaire d’un footballeur de Ligue 1 a-t-il augmenté de 207% depuis la coupe du Monde de 1998 ? Combien d’argent et d’emplois le piratage fait-il perdre à l’industrie musicale ? Voici le genre de questions auxquelles vous saurez enfin répondre après avoir visionné quelques épisodes de "Data Gueule". L’émission existe depuis 2014 et n’est toujours pas à court de sujets depuis lors… Elle a été codéveloppée par les producteurs de "Cash Investigation" sur France 4 et le succès est au rendez-vous à chaque épisode. Il faut dire que la chaîne Youtube arrive à " passer en revue toutes les thématiques de l’actualité, dans le but de déconstruire des mécanismes, avec de l’humour et si possible avec un prisme historique", précise Julien Goetz, coauteur de l’émission à Les Inrockuptibles. Chaque capsule d’environ 4 minutes demande une dizaine de minutes de travail pour l’équipe qui se cache derrière ces vidéos informatives au ton décalé.

Ce n’est pas un programme anti-complotiste. On va à l’inverse d’une dénonciation, parce que tout est chiffré, vérifié. Il n’y a pas de raccourcis faciles.

La chaîne Youtube rassemble près de 500.000 abonnés et les vidéos proposées plusieurs fois par mois dépassent les centaines de milliers de vues. Si vous avez envie de mieux comprendre la société au travers de données chiffrées et de pouvoir déconstruire les idées reçues, abonnez-vous d’urgence à "Data Gueule".