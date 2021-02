A voir : "Amour 2.0", le court-métrage des Youtubeuses "Camille et Justine" sur les relations toxiques

Le court-métrage "Amour 2.0" des Youtubeuses Camille et Justine vous propose une immersion très réaliste dans une relation toxique vécue à l’ère des réseaux sociaux.

Camille et Justine sont toutes deux comédiennes et ont lancé leur compte Youtube il y a quatre ans, en sortie d’école de théâtre. Dans leurs vidéos, elles abordent sous différents formats, des thèmes de société : "On a un avis sur à peu près tout et on n’a pas la langue dans notre poche. On est féministes, on est progressistes, on n’aime pas les fachos, les homophobes et les haters des internets", expliquent les Youtubeuses sur leur campagne de financement participatif Tipeee.

Récemment, elles ont lancé un nouveau concept de vidéo intitulé "GOW", une websérie féministe en 8 épisodes : "Le concept : des épisodes indépendants les uns des autres, dans lesquels on démonte des clichés féminins à la manière d’un genre cinématographique. Notre premier épisode La Bataille de Waterblood parle des douleurs de règles, à la manière d’un film de guerre, il vient d’être tourné grâce à une bourse remportée avec Elles Font Youtube."

"Amour 2.0" est le septième épisode de la série "Gow" et il aborde le thème des relations toxiques. On y découvre l’histoire d’amour de Sabrina et Benjamin, rencontrés sur Tinder. Au début de leur relation, tout se passe bien. Ils se prennent en selfie, affichent leur amour sur les réseaux, passent des heures à discuter en Facetime. Les tourtereaux s’envoient des messages toute la journée et se partagent des nudes intimes. "Amour 2.0" va nous montrer l’envers des réseaux quand ils sont utilisés pour espionner et faire du mal à sa moitié. Est-ce encore de l’amour ?

Parfois Benjamin trouve que Sabrina devrait faire un peu plus de sport. Ou qu’elle devrait moins voir ses copines et faire attention à ce qu’elle poste sur insta.

Cet épisode "Amour 2.0" a été réalisé à la verticale, pour renforcer ce sentiment d’être en immersion dans le téléphone de Sabrina. Le voyeurisme à son paroxysme. Les deux jeunes femmes ont réussi à dépeindre brillamment et de façon très réaliste l’emprise qu’un être aimé peut avoir sur l'autre. Durant 11 minutes, on suit (avec des frissons dans le dos) la longue descente aux enfers de Sabrina qui, peu à peu se retrouve sous l'emprise malsaine de Benjamin. Elle se coupe de ses copines et de sa famille et obéit aux moindres de ses caprices jaloux et obsessionnels de son copain... A voir!

Si vous avez aimé le court-métrage de Camille et Justine, vous pouvez découvrir le reste de leurs contenus sur Youtube, Instagram, Twitter et Facebook. N’hésitez pas à jeter un œil aux autres épisodes de leur série féministe "GOW" ci-dessous.

#1 Le Gommencement

#2 La bataille de Waterblood

#3 Merry coming out

#4 Celle qui allait chez le gynéco

#5 Sois belle et tais-toi

#6 Il était une fois dans l’Ouest

#7 Amour 2.0

#8 Chantons sous la mouille